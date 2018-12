Gütersloh (WB/kl). Bei den Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren in Gronau-Epe haben die heimischen Senioren überwiegend mit recht starken Leistungen überzeigt und einige beachtliche Plazierungen erreicht. Für den größten Erfolg sorgte Ulrich Schmidt von der TTSG Rietberg-Neuenkirchen, der in der Altersklasse Ü65 im Doppel Platz drei erreichte.

Senioren Ü40

Nach zwei klaren 0:3-Niederlagen musste sich Björn Brust (PSV Gütersloh) im dritten Einzel gegen Andreas Galka (SF Arnsberg) etwas unglücklich mit 9:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben. Im Doppel erreichte Brust zusammen mit dem Ex-Spexarder Daniel Beljan (TTC Enger) immerhin das Viertelfinale.

Senioren Ü60

Ralf-Peter Brettschneider (TV Gütersloh) präsentierte sich in hervorragender Form. Nach zwei Siegen unterlag er in seiner Gruppe nur gegen den Ex-Bundesligaspieler Claus-Jürgen Erdmann (ASV Wuppertal). Auch in der Hauptrunde mischte Brettschneider gut mit und scheiterte erst im Viertelfinale am späteren Vizemeister Klaus Hellmann (BW Annen). Zusammen mit Bernd Krähe (TTV Horn) musste Ralf-Peter Brettschneider im Doppel gleich im ersten Spiel gegen Weltmeister Manfred Nieswand und Claus-Jürgen Erdmann antreten. Hier konnten sie als einzige Kombination gegen die neuen Titelträger einen Satz gewinnen.

Senioren Ü65

Während Ulrich Schmidt (TTSG Rietberg-Neuenkirchen) im Einzel chancenlos war, erreichte er mit seinem Partner Mohammad Taminzadeh (TTG St. Augustin) im Doppel sogar das Halbfinale. Hier gab es allerdings gegen die neuen Meister eine 1:3-Niederlage.

Senioren Ü75

Günter Frey (SW Marienfeld) mischte zwar recht gut mit, aber nach einem Sieg und zwei Niederlagen konnte er sich nicht für die Hauptrunde qualifizieren. Im Doppel verlor Frey mit seinem Partner gleich in der ersten Runde äußerst knapp mit 9:11 im Entscheidungssatz.

Seniorinnen Ü50

Mit nur einer Niederlage qualifizierte sich Franziska Thiesmann (RW Mastholte) für die Hauptrunde, schied dann aber in der ersten Runde durch eine 1:3-Niederlage aus. Während sie im Doppel mit ihrer Partnerin zum Auftakt eine 1:3-Niederlage kassierte, erreichte sie im Mixed zusammen mit Bernd Wüstenbecker (TuS Bexterhagen) nach einem Sieg immerhin die zweite Runde.