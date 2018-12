Von Dirk Heidemann

Gütersloh (WB). Früher ist man in ein Fachgeschäft gegangen und hat ein Fahrrad gekauft. So einfach ist das heutzutage schon lange nicht mehr. Die Vielzahl am Modellen, Marken und die Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten bedarf einer ausführlichen Beratung – der Laie verliert ansonsten ganz schnell den Überblick.

Für die 7. Country-Tourenfahrt (CTF) des RSV Gütersloh am Samstag, 5. Januar, empfehlen die Experten ein Gravel-Bike. »Die eierlegende Wollmilchsau«, sagt Steffen Gommen, Mitarbeiter bei Radsport Schiffner, über das einem Rennrad ähnelnde Gefährt. Es ist aber nur eine Abwandlung des guten alten »Renners« und fühlt sich dank seiner Ausstattung auf nahezu jedem Untergrund wohl.

E-Bikes sind in der »Szene« längst etabliert

Beim Betrachten des Plakats, das für die Veranstaltung am 5. Januar wirbt, fällt Axel Bohnensteffen sofort etwas auf. »Vorne rechts sitzt jemand auf einem Gravel-Bike«, sagt das Vorstandsmitglied des RSV Gütersloh. Und was passiert, wenn bei der CTF jemand mit einem E-Bike aufkreuzt? »Kein Problem«, sieht Bohnensteffen die elektronisch unterstützte Variante für in der Szene als längst akzeptiert an: »So bekommt selbst der 70-Jährige noch die Chance, zwei Stunden lang im Gelände zu fahren, ohne anschließend unter ein Sauerstoffzelt zu müssen.«

Tolerant und entspannt – das sind die wesentlichen Merkmale der Gütersloher CTF, die ein breit gefächertes Teilnehmerfeld aufweist. »Die Hälfte aller Fahrer kommt von außerhalb«, weiß Cheforganisator Christian Spratte, der 25 vereinseigene Helfer und eine Handvoll externer Kräfte im Einsatz hat, die vor allem die gefährlichen Stellen an der Strecke absichern: »Manche Teilnehmer wollen das zwar nicht glauben, aber die Verkehrsregeln sind bei unserer Veranstaltung natürlich nicht ausgesetzt.«

Neuer Startort »Am Schlangenbach«

Zur Auswahl stehen wie gewohnt drei Strecken von 25, 36 sowie 52 Kilometern Länge ohne Offroad-Charakter. Los geht es am 5. Januar 2019 zwischen 10 und 11.30 Uhr am neuen Startort »Am Schlangenbach« in der Nähe des LAZ Nord, der dortige Parkplatz kann von den Aktiven genutzt werden. Während die Baustelle in Isselhorst dafür sorgt, dass geringfügig durch eine Siedlung gefahren werden muss, sollten zwei in Harsewinkel gesperrte Brücken keine Probleme bereiten. Die Sperrung gilt nur für LKW’s und schwerere Transporter.

Drei Kontrollen auf der langen Strecke

Erwartet werden wieder um die 300 Teilnehmer, die Zahl ist jedoch stark wetterabhängig und kann um die 50 schwanken. Vor allem die Fahrer aus dem Ruhrgebiet scheuen die Anreise, wenn Schnee oder Blitzeis vorhergesagt sind. Es gibt drei Kontrollen: am Gütersloher Flugplatz, am Emstalstadion in Harsewinkel und am Museumshof in Marienfeld. »Dort gefällt es manchen so gut, dass sie gerne auch eine längere Pause einlegen«, berichtet Axel Bohnensteffen. Daher könne es durchaus vorkommen, dass die letzten CTFler erst zwischen 15 und 16 Uhr ihre Runde beenden werden.