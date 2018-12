Von Elke Westerwalbesloh

Gütersloh (WB). Sie möchten, dass die Gütersloher in die Pedale treten. Am besten sechs Stunden lang. Und bei fetziger Musik inmitten des Möbelhauses Porta so richtig ins Schwitzen kommen, sodass sie sich anschließend fühlen wie ein Teich, aber richtig zufrieden drein schauen.

Die Organisatoren des »Cycling-Marathons«, Andreas Agelidakis und Marc Hoffmann vom »studio84« planen dieses Event für 25. Mai. Und machen das alles für die Zweitliga-Mädels des FSV Gütersloh. Die sollen nämlich den Erlös aus dieser Veranstaltung erhalten.

»Wir wollen uns an dem Sportevent nicht bereichern«, versichert Andreas Agelidakis, Chef des »studio84«. Alles was über die Kostendeckung hinausgeht, fließt in die Kasse der Fußballmädels. »Sie möchten ihrem Traum von der ersten Bundesliga ein Stückchen näher kommen«, weiß auch Fitnesstrainer Marc Hoffmann. Er selbst ist gerade auf Sponsorenfang. Denn die braucht es, um das Event überhaupt starten zu können. Porta-Geschäftsführer Torsten Stellbrink konnten sie schon von dem Cycling-Event überzeugen. Er stellt eine Fläche im Erdgeschoss zur Verfügung und sorgt für Rabatte an dem Tag.

Die 200 Fahrräder werden von einem Unternehmen angeliefert. Jedes der Räder wird mit einem 21 mal 15 Zentimeter großen Schild versehen, auf dem dann »der jeweilige Sponsor für 150 Euro seinen Namen verewigen kann«, erklärt Hoffmann das Konzept. Die Teilnehmer am Cycling-Marathon zahlen ihre Startgebühr und ein kleines Budget für die Verköstigung zwischendurch. Ob die Teilnehmer dann als Einzelpersonen starten oder aber ganze Mannschaften sich ein Rad teilen, das bleibt jedem selbst überlassen.

Heinz Krüger, zuständig fürs Marketing der FSV-Frauen, ergänzt im Gespräch mit dieser Zeitung, dass einige von den Fußball-Mädels mitradeln werden. »Das Datum passt. Es ist Saisonpause und eigentlich müsste das dann klappen«, sagt Krüger und freut sich über die Initiative des »studio84«, den Frauen finanziell unter die Arme greifen zu wollen. Im Gegenzug möchte Krüger jedem Cycling-Teilnehmer eine Stadionticket für ein Heimspiel der Frauen zukommen lassen.

Studiochef Agelidakis möchte dieses Event fest im Gütersloher Sportterminkalender verankern. »Wir möchten den Güterslohern - und natürlich auch Sportbegeisterten aus anderen Städten – etwas bieten«, sagt er und versichert, dass unter den Instruktoren, die die sechs Stunden auf dem Bike begleiten, auch ein Prominenter Gast aus der Cycling-Szene sein wird.

Wer mitradeln oder ein Sponsorpartner sein möchte, der kann sich jetzt schon informieren und vormerken lassen – per E-Mail an info@studio84.fitness. Der Hauptsponsor, der noch aussteht, unter dessen Namen wird die gesamte Veranstaltung laufen. »Wir sind gespannt«, meinen die Organisatoren Marc Hoffmann und Andreas Agelidakis.