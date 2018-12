Peilt ihren vierten Sieg beim Silvesterlauf in Gütersloh an: Michelle Rannacher. Foto: Markus Nieländer

Von Markus Nieländer

Gütersloh (WB). Der 35. Gütersloher Silvesterlauf ist für Chef-Organisator Heribert Flötotto auch gleichzeitig der letzte Silvesterlauf in verantwortlicher Position. Mit dem Eintritt ins Rentenalter möchte der Gütersloher nach zehn Jahren an der Spitze der »Post-Läufer« und weiteren 15 Jahren als Mit-Organisator kürzer treten.

»Ich habe den Rücktritt schon frühzeitig im vergangenen Jahr angekündigt. Ich möchte nicht, dass es mir wie Karl-Heinz Rummenige geht, der mein Alter ist, dass mir die Mitglieder sagen, ihr alten Säcke sollt mal gehen«, erklärt Flötotte seinen Entschluss. Als Helfer und aktiver Läufer bleibt der Gütersloher dem Post SV aber erhalten.

1000 Teilnehmer erwartet

Im Vorfeld der 35. Auflage des Gütersloher Silvesterlaufs hat Flötotto frühzeitig alles für einen erfolgreichen Lauf organisiert. »Die Genehmigung liegt uns schon seit zwei Wochen vor und die Organisation steht. Ich freue mich schon auf den Lauf«, blickt Flötotto dem Rennen entspannt entgegen. Allein eine hartnäckige Bronchitis macht dem Chef der Läufer im Post SV Gütersloh seit Wochen zu schaffen. »Wenn das Wetter so bleibt und es am Silvestertag nicht in Strömen regnet, rechne ich wieder locker mit mehr als 1000 Teilnehmern«, so der Gütersloher. Insbesondere 5-Kilometer-Lauf hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt und weist fast schon so viele Teilnehmer wie der Hauptlauf über 10 Kilometer aus. »Mehr Läufer verträgt die 5- Kilometer-Strecke eigentlich gar nicht, dafür ist sie zu eng«, sieht Flötotto das Limit bald erreicht.

Männer halten sich bedeckt

Im Hauptlauf über 10 Kilometer halten sich die Favoriten bei den Männern bedeckt. Der EM-Zehnte und amtierende Streckenrekordler Amanal Petros wird in seinem letzten Rennen für den SV Brackwede wieder beim 15-Kilometer-Lauf Werl-Soest antreten, und der zehnmalige Hermannslaufsieger Elias Sansar (LG Lage-Detmold) hatte nach dem Wiedenbrücker Christkindllauf eine Wettkampfpause angekündigt. Dafür peilt die mehrfache Kreisrekordlerin Michelle Rannacher (LG Gütersloh) ihren vierten Sieg in Serie an. Die 24-jährige Gütersloherin zeigte Anfang Dezember beim Sieg im Wiedenbrücker Christkindllauf eine starke Leistung und dürfte nur ganz schwer zu bezwingen sein, weil einige Konkurrenten wie die mehrfache Siegerin Ilona Pfeiffer (LC Solbad Ravensberg) derzeit nicht fit oder verletzt sind. Bei den Männern gewann im Vorjahr überraschend der frühere Bundesliga-Triathlet Heiko Lewanzik (35:55 Minuten, TriSpeed Marienfeld).

Streckenführung bleibt unangetastet

Ansonsten setzen die Organisatoren des Post SV Gütersloh beim 35. Gütersloher Silvesterlauf auf ihr bewährtes Konzept. »An der Streckenführung in den Rhedaer Forst und zurück haben wir nichts geändert, und im Ziel erhält jeder Teilnehmer einen Berliner. Zudem haben wir genug Silvesterlauf-Sekt«, erklärt Chef-Organisator Heribert Flötotto und sieht die Voraussetzungen für einen lockeren Jahresausklang in gemütlicher Runde auf dem Sportplatz Kamphof gegeben. Den Zieleinlauf der Sieger über 5 und 10 Kilometer kündigt Hansi Müller den Zuschauern jeweils mit einem Feuerwerk an. Anmeldungen sind ausnahmslos am Veranstaltungstag bei Start und Ziel auf Kamphof möglich. Der 5-Kilometer-Lauf eröffnet den Silvesterlauf. Start ist um 13.45 Uhr. Eine Stunde später werden die 10-Kilometer-Läufer (Start: 14.45 Uhr) auf die Strecke geschickt. Die 10-Kilometer-Walker starten bereits um 13.30 Uhr.