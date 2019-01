Gütersloh (WB). Die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark hat Auswirkungen auf die Amateurklubs. An zwei Samstagen im Januar haben die Vereine Spielverbot. So haben es die Organisatoren der Weltmeisterschaft und der Deutsche Handball-Bund (DHB) vorgeschrieben. Wer dagegen verstößt, dem droht eine saftige Geldstrafe.

Der DHB will erreichen, dass dann mehr Handballer vor dem Fernseher sitzen, statt in der Halle selbst aktiv zu sein. Eine ordentliche Quote bedeutet ein besseres Standing in Gesprächen oder Verhandlungen mit den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Denn: Quote bedeutet größere Berücksichtigung. Und die bedeutet deutliche Mehreinnahmen bei Sponsorenverträgen. Eine rein kommerzielle Aktion also – oder?

DHB erhofft sich mehr Berücksichtigung und neue Mitglieder

Die DHB-Funktionäre sehen natürlich andere Gründe als vorrangig für die Maßnahme. Es soll mehr Handballern und deren Fans die Möglichkeit gegeben werden, die Spiele der Weltmeisterschaft, insbesondere die der deutschen Mannschaft verfolgen zu können. Dadurch neue Mitglieder zu gewinnen, erscheint weit hergeholt.

Auch im Kreis Gütersloh keine Partien am 12. und 19. Januar

Fakt ist: auch für die Mannschaften aus dem Handballkreis Gütersloh besteht am 12. Januar und am 19. Januar ein Spielverbot. »Wir werden keine Partien durchführen«, erklärt mit Heinz-Hermann Jerrentrup der stellvertretende Vorsitzendes Handballkreises Gütersloh. Ursprünglich war auch ein Spielverbot am Sonntag, 20. Januar, vorgesehen. Grund: Die Funktionäre nahmen an, dass die deutsche Mannschaft – wenn sie die Gruppenphase übersteht – an diesem Tag ein Spiel hat.

Westfälischer Verband beugt sicherheitshalber vor

Nach Veröffentlichung des Spielplans steht aber fest, dass sie am 20. Januar nicht spielen wird. Im Westfälischen Verband hat man sicherheitshalber vorgebeugt. So ist das Wochenende 19./20. Januar spielfrei – kleinere Ausnahmen sind möglich. Allerdings nicht am Samstag, 19. Januar. Da besteht Spielverbot in allen Klassen.

" „Als Deutschland im Jahr 2007 Weltmeister wurde, gab es so etwas nicht. Damals hatten wir es den Vereinen freigestellt, ob sie spielen oder nicht.“ Heinz-Herrmann Jerrentrup "

Doch was machen die Teams, deren nächste Partie für Sonntag, 27. Januar terminiert wurde, sollte Deutschland ins dann stattfindende WM-Finale einziehen? »Sollte es so kommen, dann würden wir den Spieltag auf Kreisebene absetzen, um allen die Möglichkeit zu geben, das Finale im Fernsehen anzusehen«, sagt Heinz-Hermann Jerrentrup. Das generelle Spielverbot betrachtet der stellevertretende Kreisvorsitzende durchaus kritisch: »Als Deutschland im Jahr 2007 Weltmeister wurde, gab es so etwas nicht. Damals hatten wir es den Vereinen freigestellt, ob sie spielen oder nicht, und sind mit der Geschichte super gefahren...«