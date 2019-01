Im Fokus: Mit übersprungenen 2,24 Meter stellt Falk Weidrich (LAZ Soest) beim Meeting in Clarholz einen Rekord auf. Foto: Wolfgang Wotke

Von Dirk Heidemann

Herzebrock-Clarholz (WB). Als Cheforganisator Siegfried Klapper am Sonntagabend gegen 21 Uhr die Clarholzer Wilbrand-Arena besenrein verlässt, schließt er hinter sich zufrieden die Tür. Zwei Rekorde beim 16. Hochsprungmeeting hatten Stunden zuvor einmal mehr den sportlichen Stellenwert der deutschlandweit längst etablierten Veranstaltung unterstrichen.

Wie berichtet schraubte Falk Wendrich vom LAZ Soest die neue Bestmarke auf 2,24 Meter und ließ anschließend die EM-Norm von 2,26 Meter auflegen. Doch daran scheiterte der 23-Jährige, der von Bundestrainerin Brigitte Kurschilgen gecoacht wird, im ersten Versuch knapp und zwei weitere Male deutlich. Wendrich löste in Clarholz Mateusz Przybylko als Rekordhalter ab, der diesmal nicht am Start war. »Mateusz ist ja quasi bei uns groß geworden. Es wäre super, wenn er es 2020 einrichten könnte, wieder bei uns zu springen«, wünscht sich »Siggi« Klapper, der aber genau weiß, wie schwer es mittlerweile ist, den Europameister von 2018 für ein Meeting zu gewinnen. Da geht es natürlich auch ums Geld. Zwar wird die veranstaltende LG Kreis Gütersloh von der Kreissparkasse Wiedenbrück stark unterstützt, doch man sei »immer wieder auf der Suche nach Sponsoren.«

Platz zwei belegte Charel Gaspar aus Luxemburg (2,13 Meter), der bereits angekündigt hat, im kommenden Jahr wieder in Clarholz »fliegen« zu wollen. Generell bekam Siggi Klapper von vielen Athleten positive Rückmeldungen. »Das Niveau bei uns ist sehr hoch. Und wer gute Hochspringer in seinen Reihen hat, der kommt Anfang des Jahres nach Clarholz«, hat Klapper festgestellt. Für die Leichtathleten aus dem Osten der Republik liegt die Gemeinde Herzebrock-Clarholz geografisch gesehen fast schon zentral in Deutschland. Zu den Stammgästen zählt der SC Neubrandenburg, der mit Chima Ihenetu den Sieger des U20-Wettbewerbs stellte. Der 19-Jährige überquerte 2,14 Meter und stellte damit ebenfalls einen Meeting-Rekord auf. Ihenetu steigerte seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr um einen Zentimeter. »Er ist für die Zukunft ein interessanter Mann«, sagt Siggi Klapper.

Olympiasieger und Weltrekord-Halterin

Aufgrund der guten Kontakte, die der SC Neubrandenburg nach Schwerin hat, weilten am Sonntag erstmals auch zwei ehemalige DDR-Weltklasse-Hochspringer mit ihren Schützlingen in Clarholz: Gerd Wessig, der 1980 mit der damaligen Weltrekordhöhe von 2,36 Meter bei den Olympischen Spielen in Moskau die Goldmedaille holte, und Heike Balck. Die heute 48-Jährige ist immer noch Inhaberin des Juniorinnen-Weltrekords (2,01 Meter), den sie 1989 aufgestellt hatte.

Im Frauen-Wettbewerb setzte sich Christina Honsel (LG Olympia Dortmund) mit übersprungenen 1,82 Meter vor der Niederländerin Manon Schopp und Mareike Max (Werder Bremen), die beide 1,75 Meter schafften, durch. Aus heimischer Sicht vermochte vor allem Sven Füchtjohann zu überzeugen. Der Rietberger wurde Dritter bei der U20 (1,91 Meter). Johannes Robers belegte mit 1,81 Meter Platz acht. Bei den U18-Mädchen wurde Katharina Trapphoff (1,59) Neunte, Maya Amsbeck (1,49) kam auf Rang 14. Lukas Robers wurde in der M15 (1,80) Zweiter.