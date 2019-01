Von Christian Bröder

Gütersloh (WB). Wer folgt auf den rheinischen Doppelsieg? Nachdem im Vorjahr Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln gejubelt haben, werden beim 19. Hallenmasters des FSV Gütersloh ab Freitag die Titelträger 2019 beim wohl bestbesetzen Turnier für U17-Fußballerinnen in Europa ermittelt.

20 Teams und somit rund 250 B-Juniorinnen, sind beim dreitägigen Spektakel bis Sonntag in der Sporthalle Ost dabei – darunter die besten Mannschaften Deutschlands. Wer die Favoriten sind?

" „Natürlich muss man Leverkusen als Titelverteidiger wieder dazu zählen, aber auch der VfL Wolfsburg, Turbine Potsdam und Turnierneuling TSG 1899 Hoffenheim habe ich auf dem Zettel.“ Michael Horstkötter "

»Das ist schwer zu sagen. Natürlich muss man Leverkusen als Titelverteidiger wieder dazu zählen, aber auch der VfL Wolfsburg, Turbine Potsdam und Turnierneuling TSG 1899 Hoffenheim habe ich auf dem Zettel«, erklärt Michael Horstkötter. Der FSV-Geschäftsführer stellt mit Rüdiger Happe, Heinz Krüger, Ehefrau Petra, Kirsten und Marius Happe sowie gut 30 weiteren Helfern wieder ein Turnier auf die Beine, das im Jahr 2000 als »Adventscup« Premiere feiert und sportlich nach wie vor den Stellenwert der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft genießt. Gleichwohl startet neben heimischen Schwergewichten, wie dem Hamburger SV, SC Bad Neuenahr oder SC Freiburg, mit Grashoppers Zürich (Schweiz) auch ein ausländisches Team.

Halbfinal-Teilnahme wäre für den Gastgeber ein Erfolg

Und welche sportliche Rolle spielt der Gastgeber? »Schwierig, schwierig! Nachdem die Erwartungen im Vorjahr nicht erfüllt wurden, wäre es diesmal schon ein großer Erfolg, wenn wir bis ins Halbfinale kommen würden«, sagt Michael Horstkötter. Der FSV Gütersloh, dessen Team Rot im Jahr 2018 nur Platz acht des A-Turniers erreicht hat, schickt erneut zwei Mannschaften ins Rennen, die von den Trainern Christian Franz-Pohlmann, Fabian Franz sowie Torwartcoach Andreas Güldenhaupt betreut werden.

FSV Gütersloh Weiß eröffnet am Freitag um 19 Uhr gegen Jena die Spiele

Das Team Weiß bestreitet am Freitagabend um 19 Uhr gegen den FF USV Jena das erste Spiel, ehe der Gütersloher Bürgermeister Henning Schulz das Turnier nach der obligatorischen Lasershow gegen 20 Uhr offiziell eröffnet.

»Drei Tage Wahnsinn« enden mit dem Finale am Sonntag um 13.21 Uhr

»Drei Tage Wahnsinn« lautet das Motto des Cups, der auch abseits des Spielfelds mit der gemeinsamen Übernachtung der Teilnehmerinnen, Disco oder FIFA-Event einiges zu bieten hat. Sportlich teilt sich das Feld nach der Vorrunde, die Freitag bis 21.45 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr ausgetragen wird. In der anschließenden Hauptrunde spielen jeweils die zehn Besten im A-Turnier und die schwächeren Teams im B-Feld. Am Sonntag ab 10.54 Uhr starten dann die Platzierungsspiele und um da 13.21 Uhr das Finale des Masters 2019.