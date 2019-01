Christiane Offel hat bereits im September ihren Rückzug als vom Amt der Leichtathletik-Kreisvorsitzenden angekündigt. Bei den Wahlen am Sonntag will die 51-Jährige nicht noch einmal antreten.

Von Christian Bröder

»Ja, ich höre auf und mit mir fünf weitere Personen. Das liegt einzig und allein daran, dass Helge Hienz, der sich 2016 aus dem KLA zurückgezogen hat, nicht loslassen kann und die Leute im Hintergrund gegeneinander ausspielt«, wirft Offel ihrem Widersacher vor. Das zerrüttete Verhältnis beider gipfelt nun in der Austrittswelle, so legt es zumindest die scheidende Vorsitzende dar.

Sechs von zehn hören auf

Die Situation: Sechs Personen des zehnköpfigen Ausschusses stehen vor dem Abschied. Die Bereitschaft neuer ehrenamtlicher Kräfte ist also erforderlich, wenn es am Sonntag beim Kreis-Leichtathletik-Tag ab 15 Uhr im Spexarder Bauernhaus zum Tagesordnungspunkt vier kommt: den Wahlen des Ausschusses für die Jahre 2019 bis 2022. Die heimischen Vereine, von denen acht in der LG Kreis Gütersloh organisiert sind, schlagen mit ihren Stimmen vor, wer als Nachfolger von Christiane Offel gewählt werden soll.

»Allerdings hat der Leichtathletik-Tag keine satzungsgemäße Bindung. Heißt: Egal was dort beschlossen wird, ist dies nur als eine Empfehlung für den nächsten FLWV-Kreistag zu betrachten. Erst dort wird der Nachfolger offiziell gewählt«, klärt mit Reinhard Mainka der Vorsitzende des FLVW-Kreises 34 auf, in dem die Leichtathleten und Fußballer organisiert sind. Steht die Nachfolger von Christiane Offel nach dem »großen Kreistag« am 11. April im Landgasthaus Heitmann in Herzebrock (19 Uhr) formell fest, schlägt der oder die neue Vorsitzende in der Folge die Neubesetzung des KLA vor. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich Personen finden.

»Der bisherige Ausschuss wird zum größten Teil nicht weitermachen. Bislang sind mir keine Nachfolger bekannt, auch nicht für Frau Offel. Es ist eine schwierige Situation«, sagt Mainka. Bleibt es dabei, wäre der KLA am Sonntag praktisch handlungsunfähig. Für den Fall hält der Kreisvorsitzende eine Notverwaltung durch den Verband »zentral von Kaiserau aus« oder durch einen benachbarten Kreis wie Bielefeld für mögliche. Fakt ist für ihn aber: »Das Problem muss die Leichtathletik aus sich heraus lösen.«

LG Kreis Gütersloh übernimmt Initiative

Diese Forderung ist angekommen: Mit Offel-Kritiker Helge Hienz hat der 1. Vorsitzende der LG Kreis Gütersloh die Initiative ergriffen. Er bastelt unter Hochdruck an einer Lösung. »Es gibt einige Leute aus dem ehemaligen Kreis-Ausschuss, die sich einen Wiedereinstieg vorstellen können«, lässt Hienz am Dienstag durchblicken, das auf seinem Zettel für potenzielle Kandidaten durchaus Namen stehen.

Im bisherigen KLA ist David Pröger (Viktoria Rietberg) in der Vergangenheit bereits aus familiären Gründen ausgeschieden. Neben der scheidenden Vorsitzenden Christiane Offel (Viktoria Rietberg) werden wohl auch die Kampfrichterwartinnen Christina Brengen (GTV) und Heike Papenbrock (TV Isselhorst) sowie Gabriele Landthaler und Martin Wernekenschnieder (beide vom SV Spexard) aufhören. Somit verbleiben vorerst Yuhanen Dag (Viktoria Rietberg), Anna Lena Mathmann und Jan Mathmann (beide Victoria Clarholz) sowie Martin Masjosthusmann (LG Burg Wiedenbrück)

So oder so wird heimische Leichtathletik im Jahr 2019 ein neues Gesicht erhalten – das ist sicher. Denn neben der Neubesetzung der Posten im KLA ist auch der Abschied langjähriger Trainer bei der LG Kreis Gütersloh ein großes Thema: Für Andreas Schulze (54), Inge Blanke (60) und Tanja Rolle-Sichau (44) soll nach der Saison Schluss sein – so ist es geplant. Alles läuft auf einen großen Umbruch hinaus, dessen erster Teil am Wochenende im Spexarder Bauernhaus vollzogen wird.