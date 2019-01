Nils Röbling (Mitte) wird nicht mithelfen können, wenn der SV Spexard am Sonntag seinen Titel als Gütersloher Stadtmeister im Hallenfußball verteidigen will. Steffen Brück (links) zählt hingegen zum Aufgebot des Westfalenligisten. Foto: Wolfgang Wotke

Von Dirk Heidemann

Eine Einschätzung wagt schon einmal Levent Cayiroglu. »Wir sehen uns nicht chancenlos, aber die Favoritenrolle haben andere«, sagt der Trainer des Bezirksligisten SV Avenwedde.

Der 36-Jährige hat dabei neben dem SV Spexard vor allem Türkgücü Gütersloh im Blick: »Die haben eine Wahnsinns-Mannschaft und mit Mehmet Dagdelen einen Trainer, der weiß, wie Halle funktioniert.« In der Vorrunde behielt der SVA mit 3:1 die Oberhand, am Sonntag stehen sich die Teams in der schweren Gruppe B erneut gegenüber. Ergänzt wird diese Gruppe durch die am vergangenen Wochenende sehr überzeugend aufgetretene Mannschaft von Tur Abdin Gütersloh sowie den SV Spexard.

Den »Spechten« fehlt Top-Hallen-Torjäger Nils Röbling

Bei den »Spechten« wird der momentan auf Platz zwei der Torjägerliste liegende Nils Röbling (acht Treffer) aus privaten Gründen nicht mitwirken können. Einen Ersatz wollte SVS-Trainer Martin Simov erst nach der Einheit am Freitag benennen. »Es war eine harte Woche, in der bei uns gut gearbeitet wurde. Allerdings macht uns eine kleine Grippewelle zu schaffen«, so Simov, der in der Halle wieder durch seinen Co-Trainer Charbel Abdullahat vertreten wird.

Beim FC Gütersloh rückt Deljiu für Tragoudas ins Aufgebot

Klarer Favorit in der vermeintlich schwächer besetzten Gruppe A ist der FC Gütersloh. Nachdem Theodoros Tragoudas den Verein verlassen hat, rückt Mergim Deljiu ins Aufgebot nach. Saban Kaptan, der sich seit Mittwoch im Training befindet, ist hingegen kein Kandidat. »Wir hatten am Donnerstag vier Spieler im Probetraining. Zwei sind wieder weg, zwei möchte ich noch einmal sehen«, geht FCG-Coach Dennis Brinkmann davon aus, dass am Wochenende die Entscheidung über mögliche Verpflichtungen fallen wird.

Auch die fairste Mannschaft bekommt einen Preis

Gespannt blickt Jakob Anne, Sportlicher Leiter des Ausrichters Assyrer Gütersloh, dem Finaltag entgegen. »Bislang haben wir alles richtig gemacht. Ich hoffe, dass ich das am Sonntagabend auch sagen kann«, so Anne, der für den Hauptsponsor Sparkasse Gütersloh-Rietberg noch eine Überraschung parat hat. Sonderpreise erhalten der beste Torschütze, der beste Torhüter sowie die fairste Mannschaft, die von den Schiedsrichtern bestimmt wird.