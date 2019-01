Von Dirk Heidemann

Gütersloh (WB). Mit der Empfehlung von 21:1 Toren aus vier ungeschlagenen Endrunden-Partien zieht der FC Gütersloh am Sonntag in das Finale der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ein – und kommt dann ganz böse unter die Räder. Der SV Spexard triumphiert mit 6:1 und verteidigt somit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich.

Trainer Martin Simov verfolgt aus dem Hintergrund den Jubel seiner Mannschaft und hält dabei ganz fest ein mit 1000 Euro gefülltes, rotes Sparschwein in der Hand. »Halle macht nur Spaß, wenn du gewinnst«, sagt Simov und zeigt auf die geschlagenen Spieler des FCG, die mit gesenkten Köpfen von dannen ziehen. »Ich verstehe das überhaupt nicht. Uns hat die Ruhe am Ball stark gemacht. Und dann wollen wir ausgerechnet im Finale dribbeln, machen Fehler im Aufbauspiel und lassen uns auch noch auf das physische Spiel des SV Spexard ein«, grantelt FCG-Spielertrainer Alexander Schiller: »Glückwunsch an Spexard, aber es lag nur an uns.«

Klatsch, klatsch, klatsch – 3:0-Führung binnen 60 Sekunden!

Binnen 60 Sekunden legen Ilja Nepke (wird von FCG-Torhüter Berkay Yilmaz angeschossen) und Sherif Alassane (2 Tore) ein 3:0 vor. Mergim Deljiu kann zwar aus Sicht des FCG auf 1:3 verkürzen, Alassane mit seinem dritten Final-Treffer und ein Doppelpack von Zakaria Azrioual machen den Kantersieg der »Spechte« perfekt. »Ich habe den Jungs eine gewisse Lockerheit mitgegeben. Dass sie es mir so zurückgezahlt haben, macht mich stolz«, sagt Sinisa Trajkovski, der die Auswahl des SV Spexard betreut. Der Siegerpokal wandert zum insgesamt sechsten Mal in die Vitrine des Westfalenligisten.

Beide Finalisten spazieren mit 6:1-Siegen ins Endspiel

Das Endspiel erreichen der FCG und der SVS jeweils durch 6:1-Siege im Halbfinale. Mergim Deljiu (2), Samy Benmbarek, Alex Schiller, Martin Aciz und Nick Flock treffen gegen Türkgücü Gütersloh, für den A-Ligisten erzielt Hasan Bulat 20 Sekunden vor Schluss den Ehrentreffer. Sherif Alassane gelingt auch gegen Blau-Weiß Gütersloh ein Dreierpack, zudem sind Ilja Nepke, Nils Grollmann und Willi Merklinger für den SVS erfolgreich. Temursolet Hasiev hatte Blau-Weiß sogar mit 1:0 in Führung geschossen. Das Neunmeterschießen um Platz drei gewinnt Türkgücü mit 3:1 gegen Blau-Weiß.

Mehmet Dagdelen wünscht sich Hallenfußball im alten Stil zurück

»Ich bin mega stolz auf die Jungs. Bis ins Halbfinale zu kommen, ist eine grandiose Leistung. Vor allem Michael Zalman und Temursolet Hasiev haben super gespielt«, sagt BW-Coach Daniel Falkner, der den Blick bereits auf den Abstiegskampf in der Kreisliga A wirft: »Es ist wichtig, dass wir endlich da unten raus kommen.« Türkgücü-Trainer Mehmet Dagdelen findet, dass seine Mannschaft »verdient Dritter« geworden ist. »Wir haben sportlich ein bisschen was gezeigt. Hätten wir uns im letzten Gruppenspiel gegen Spexard etwas cleverer angestellt, dann wäre vielleicht noch mehr drin gewesen«, so Dagdelen, der sich wünscht, dass der Hallenfußball im alten Stil zurückkehrt: »Früher war es mit Bande und einem echten Ball attraktiver. Jetzt im Futsal ändern sich ja sogar wöchentlich die Regeln.«