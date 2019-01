Von Christian Bröder und Ben Breuel

Der 48-jährige Ex-Profi aus Duisburg, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für Arminia Bielefeld, den FC Gütersloh, Rot-Weiss Essen und den Yokohama FC (Japan) gespielt hat, trainiert seit 2017 die Reserve von Viktoria Rietberg. Er ist der wohl namhafteste Coach der Kreisliga und geht im Sommer in seine dritte Saison an der Berglage. Aktuell kuriert »Vanni«, der bis 2020 verlängert hat, allerdings eine Schlüsselbein-OP im St. Elisabeth-Hospital Gütersloh aus.

Ziel seines Tabellen-14. ist es, so schnell wie möglich den Klassenerhalt perfekt zu machen. »Wir sind uns sicher, dass ›Vanni‹ das mit dem jungen Team gelingt«, sagt Obmann Ralf Peterhanwahr, der das Trainerteam weiter verstärken will.

Sparkurs bei SW Marienfeld, aber die Spieler halten zur Stange

Bei Schwarz-Weiß Marienfeld, ärgster Verfolger von Tabellenführer Türkgücü Gütersloh, hat man den finanziellen Gürtel enger geschnallt: So ist es zu Sparmaßnahmen gekommen, von denen die 1. Mannschaft betroffen ist. Das Positive: Alle Spieler halten trotz gekürzter Bezüge weiter zur Stange. Einzig Simon Reiker gehört aus familiären Gründen nicht mehr zum Kader, er ist zu seiner Frau in die USA gezogen. Trainer Giovanni Taverna (45): »Viele Vereine haben solche Probleme. Jetzt erkennt man den Charakter eines Spielers. Ich habe die Jungs bei der Ehre gepackt. Wir haben jedem gesagt, dass er gehen kann, wenn er möchte, doch die Jungs sind geblieben und wir gehen gemeinsam den Weg.« Der soll den 24-köpfigen Kader trotz Sparstrumpf bestenfalls in die Bezirksliga führen. »Wir versuchen, aus der Kreisliga herauszukommen«, sagt Taverna. Er glaubt an einen »Zweikampf mit Türkgücü bis zum Ende«.

Tabellenführer Türkgücü verpflichtet mit Ilhami Karabas (33) einen Routinier

Beim Spitzenreiter ist der qualitativ hochwertige Kader von Trainer Mehmet Dagdelen (44) verstärkt worden, da mit Erdem Güvercin und Sezgin Sözen zwei Akteure an Kreuzbandrissen laborieren. Mit Ilhami Karabas (33) ist vom SC Hicret Bielefeld ein erfahrener Mittelfeldspieler verpflichtet worden. »Er kann uns mit seiner Ruhe weiterhelfen«, ist sich Dagdelen sicher. Auch bei einigen anderen der restlichen 15 Klubs hat es Veränderungen gegeben.

Personalbuch der Kreisliga

1. Türkgücü Gütersloh (43 Punkte, 76:19 Tore). Zugänge: Ömer Ismael (BW Gütersloh), Ilhami Karabas (SC Hicret Bielefeld). Abgänge: keine.

2. SW Marienfeld (42 Punkte, 49:23 Tore). Zugänge: keine. Abgang: Simon Reiker (familiär verzogen in die USA).

3. Tur Abdin GT (31 Punkte, 60:38 Tore). Zugänge: Daniel Cinar (Bad Lippspringe), Nikolce Durgutovski (SWM). Abgänge: Rene Kottenstette (Aramäer GT)

4. Victoria Clarholz (31 Punkte, 46:24 Tore). Zugänge: keine. Abgänge: Mustafa Yildirim (Harsewinkel), Toni Sauer (FCG III)

5. Suryoye Verl (30 Punkte, 42:35 Tore). Zugänge: keine. Abgänge: Isa und Stephan Dalmis.

6. GW Langenberg (29 Punkte, 41:32 Tore). Zugänge: keine. Abgänge: keine.

7. SCW Liemke (26 Punkte, 41:45 Tore). Zugänge: keine. Abgänge: keine.

8. SC Verl III (23 Punkte, 42:51 Tore). Zugänge: keine. Abgänge: keine.

9. VfL Rheda (21 Punkte, 43:44 Tore). Zugänge: keine. Abgänge: keine.

10. Westfalia Neuenkirchen (19 Punkte, 41:44 Tore). Zugänge: Kevin Fleiter, Noah Brummel (beide SC Verl U18), Fabio Pohl (Viktoria Rietberg II). Abgänge: keine.

11. Aramäer GT (18 Punkte, 40:39 Tore). Zugänge: Adan Aluic (FSC Rheda), Rene Kottenstette (Tur Abdin), Gabriel Konuk (Tur Abdin), Gabriel Oliveira, Isa Demircan. Abgänge: keine.

12. FC Isselhorst (16 Punkte, 43:57 Tore). Zugänge: Robin Heinrich (FC Kaunitz), Kim Buszat (reaktiviert), Luk Wiedemann (eigene A-Jugend) und Nils Berndt (Rückkehrer). Abgänge: Alexander Hüdepohl, und Sven Hoischen (beide Laufbahnende).

13. Assyrer GT (16 Punkte, 26:50 Tore). Zugänge: Yahya Nakkar (SCE), Rabi Aslan (Aramäer Gütersloh II), Alan Youssef (TSG Harsewinkel). Abgänge: keine.

14. Viktoria Rietberg II (15 Punkte, 25:43 Tore). Zugang: Jannik Wallenstein (SG Druffel). Abgänge: Justin Markwart (Westerwiehe), Fabio Pohl (Neuenkirchen).

15. SV Spexard II (15 Punkte, 33:67 Tore). Zugänge: Emanuel Bauer und Andrei Savin (beide SC Blankenhagen). Abgänge: keine.

16. BW Gütersloh (13 Punkte, 26:63 Tore) Zugänge: keine. Abgänge: Ömer Ismael (Türkgücü Gütersloh).