Können Fußballer von den Handballern lernen?

Björn Mehnert (42, Fußballtrainer des Regionalligisten SC Wiedenbrück): »Ein klares Ja! Ich glaube der Fußball kann sich vor allem davon etwas abschauen, mit welchem Respekt und mit welcher Fairness es trotz allem Kampf und aller Härte beim Handball

zugeht. Bei der Weltmeisterschaft wurde nicht geschauspielert oder provoziert. Es geht hart aber fair zu und bei uns ist da doch oft noch etwas mehr Theatralik im Spiel. Auch Rudelbildungen oder Gemecker kommen im Handball sicher seltener vor. Der Schiedsrichter genießt viel mehr Respekt, wobei das nicht unbedingt immer zu besseren Leistungen beiträgt. Ich selber habe Handball im Schulsport praktiziert und mein Schwager aus Hameln hat höherklassig gespielt. Ganz fremd ist mir das Thema also nicht. Regeln aus dem Handball, wie etwa die Zwei-Minuten-Strafe, würde ich allerdings nicht in den Fußball übernehmen. Das wäre dann doch etwas zu spezifisch.

Wird jetzt immer so kleinlich gepfiffen?

Prof. Dr. Marcel Machill (50, Handball-Kreisvorsitzender und Schiedsrichterlehrwart): »Meines Erachtens nach wird nicht kleinlich gepfiffen, sondern regelkonform. Insbesondere im Amateurbereich müssen wir Schiedsrichter, gerade bei Spielern die in

einer Situation schutzlos sind, helfen. Das Stoßen von der Seite ist so ein Beispiel – das wurde bei der WM immer konsequent geahndet und das finde ich auch korrekt. Dass sich WM-Schiedsrichter mit ihrer Gestik zu sehr in den Vordergrund gespielt haben, teile ich auch nicht unbedingt. Vielmehr haben sie ihre Entscheidungen transparent und nachvollziehbar gemacht. Auch das finde ich wichtig, denn wir haben ja nicht nur ein Expertenpublikum vorm Fernseher. Zusammengefasst: Ich halte klares Durchgreifen für wichtig – vor allem dann, wenn es auf die Person geht. Das Tolle am Handball ist doch, dass uns dafür ein abgestuftes Regelsystem zur Verfügung steht.

Macht »empty goal bei Amateuren Sinn?

Manuel Mühlbrandt (34, Handballtrainer des Oberligisten TSG Harsewinkel): »Bei Ballbesitz ohne Torwart anzugreifen – mit diesem Thema habe ich mich in unserer Aufstiegssaison mal 14 Stunden am Laptop beschäftigt. In der Rückrunde haben wir es

dann nicht nur zum Auffüllen bei Unterzahl genutzt. Wir haben es ingesamt recht erfolgreich praktiziert. In der Oberliga sieht das Ganze jetzt aber auch schon wieder etwas anders aus. Wenn es ganz wild zugeht, bin ich kein Fan vom »empty goal«. Das Risiko ist dann einfach zu hoch, selbst bei den Profis. Man schaue nur mal auf die Franzosen, die bei der Weltmeisterschaft gegen Brasilien auch acht Versuche ins Leere gesetzt haben.

Generell hat die WM aus meiner Sicht gezeigt, dass man auch ohne Superstars als eingeschworenes Team erfolgreich sein kann. Das hat Deutschland wirklich par excellence vorgemacht.