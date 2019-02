Von Dirk Heidemann

Gütersloh (WB). »Ihr werdet das schon rocken«, gibt die nach ihrer Kreuzbandverletzung in der Reha schuftende Marina Hermes am Freitagmittag Steffen Enge mit auf den Weg. Für den Trainer des FSV Gütersloh steht an diesem Sonntag endlich das erste Meisterschaftsspiel an, der Frauenfußball-Zweitligist ist um 11 Uhr beim FF USV Jena zu Gast.

»Das wird gleich eine Standortbestimmung werden«, glaubt Enge, der mit seiner auf Abstiegsplatz 14 stehenden Mannschaft (13 Punkte) auf einen zum Ende des vergangenen Jahres erstarkten Gegner trifft. Ausgerechnet, als Anfang November der »Pleitegeier« über Jena kreiste, startete das Team trotz der großen finanziellen Probleme eine Serie mit vier Siegen am Stück und sprang auf Rang sechs (20 Punkte). »Sie haben sich schön Luft verschafft und dadurch Sicherheit bekommen«, mutmaßt Steffen Enge.

Mehr Verantwortung im eigenen Passspiel führt zur Sicherheit

Ängstlich müsse seine Mannschaft dennoch nicht sein, denn aus Sicht des FSV-Trainers sei die Aufgabe für Jena deutlich schwieriger: »Sie gehen schließlich davon aus, dass sie gegen uns gewinnen werden.« Daher fordert der Coach zu einem mutigen Auftritt auf. Dazu gehört ein nötiges Maß an Aggressivität, der letzte Wille, den Zweikampf gewinnen zu wollen. Zudem will Steffen Enge mehr Verantwortung im eigenen Passspiel sehen, das automatisch zu einer höheren Sicherheit führt. Organisatorisch hat der FSV ein feines Wochenend-Paket geschnürt. Vom Zwischenstopp in Erfurt aus (siehe Extra-Info) sind es noch gut 30 Minuten Fahrzeit bis zum Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Der FSV wird in direkter Nähe in einem Hotel untergebracht, gespielt werden soll am Sonntagmorgen um 11 Uhr auf dem Rasenplatz des Amateurstadions.

Nur drei Spielerinnen auf der Ersatzbank

Im Vorfeld ist also für alles erdenkliche gesorgt. Was nicht beeinflussbar ist, ist die personelle Situation. Neben Marina Hermes fehlen Lena Lückel (Rotsperre), Gentiana Fetaj (Schraube aus einer alten Verletzung entfernt), Pauline Berning (Achillessehnenprobleme) und Marie Schröder (im Trainingscamp der Polizei in Schloß Holte-Stukenbrock). Nur zu gerne hätte Steffen Enge daher Paula Reimann mitgenommen, doch die B-Juniorin hat sich im Skiurlaub schwer verletzt. Neben einem Innenbandriss im Knie besteht der Verdacht auf Kreuzbandriss. Somit werden in Jena auf der Auswechselbank des FSV Gütersloh nur drei Spielerinnen sitzen.

Extra-Info: Dom und Krämerbrücke als Ziel beim Zwischenstopp in Erfurt

Reiseleiter Steffen Enge hat auf dem Weg nach Jena einen Zwischenstopp in Erfurt eingeplant. Zwischen 15 und 17 Uhr stehen Erfurter Dom und Krämerbrücke auf dem Sightseeing-Programm, es gibt aber auch noch genügend Zeit zur freien Verfügung. Der gebürtige Berliner Enge kennt sich in Erfurt gut aus, ein naher Verwandter wohnt in Zwickau. »Auf dem Weg dorthin bin ich öfters mal abgefahren. Und Erfurt ist wirklich eine sehr schöne Stadt«, sagt der 53-Jährige, der es persönlich gut findet, dass es mit einer Wochenend-Fahrt in den zweiten Saisonteil geht: »Da kann man im Bus noch einmal mit der einen oder anderen Spielerin Einzelgespräche führen.« An diesem Samstag trainiert der FSV Gütersloh um 10 Uhr, die Abfahrt ist für 11.30 Uhr geplant.