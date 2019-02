Christoph Harbert ist mit sieben Feldtoren treffsicherster Schütze des TV Isselhorst, allerdings lässt »Schnecke« in der zweiten Halbzeit einige Chancen aus. Daher wird die Partie vor 500 Zuschauern in der rappelvollen Sporthalle noch einmal spannend. Foto: Wolfgang Wotke

Von Dirk Heidemann

Denn der nun punktgleiche TVI (beide 25:7) gewinnt auch den direkten Vergleich (Hinspiel 32:35) aufgrund der mehr erzielten Auswärtstreffer. Dass es ein Isselhorster Feiertag werden würde, ahnen die 500 Zuschauer in der aus allen Nähten platzenden Sporthalle zu Beginn noch nicht. Der mit zwei Kreisläufern beginnende TVI liegt mit 2:4 (11.) hinten, ehe die von Elschner vorgenommenen Änderungen Früchte tragen. Christoph Harbert geht in den Rückraum und Niklas Reckmann auf Rechtsaußen. Zudem nimmt Reckmann in der Abwehr Benedikt Goesmann in Manndeckung, der Spielfluss der Gäste ist somit dahin. Dass sich HSG-Akteur Hendrik Schubert früh zwei Zeitstrafen einfängt, spielt den Hausherren zusätzlich in die Karten.

" „Die erste Halbzeit fand ich überragend.“ Dirk Elschner "

Wenn doch mal ein Ball auf den Isselhorster Kasten kommt, ist Torhüter Eugen Rogalski zur Stelle, der im ersten Durchgang neun Paraden zeigt und einen Siebenmeter entschärft. Aus einem 4:5 (14.) macht der TVI ein 8:5 (18.) und gestattet den Gästen bis zur Pause nur noch zwei Treffer. »Die erste Halbzeit fand ich überragend. Nach dem Rückstand haben wir uns super berappelt und eine sehr gute Abwehr gestellt«, befindet Dirk Elschner. »Eugen hat aber auch sensationell gehalten«, ergänzt Christoph Harbert.

Bis zum 21:13 (44.) spielt der TVI die Gäste an die Wand

Bis zum 21:13 (44.) spielt der TVI die Gäste an die Wand, dann schleichen sich vor allem in Angriff einige Nachlässigkeiten ein. Die HSG wittert nun ihre Chance, zumindest den direkten Vergleich noch für sich zu entscheiden. Das Spiel wird immer hektischer und die beiden Unparteiischen verlieren den Überblick. »Ich hätte es gerne gesehen, wenn wir das Spiel eher entschieden hätten. Aber mir war auch klar, dass nichts mehr anbrennen würde«, so Elschner.

Guido Marquardt bleibt realistisch

Der Durchmarsch in die Oberliga ist somit weiter möglich, doch der Sportliche Leiter Guido Marquardt bremst einmal mehr die Erwartungen und bewahrt sich einen realistischen Blick: »Die Verbandsliga ist genau richtig für uns. Der Verein ist noch nicht soweit und wir wollen die Entwicklung hier auch nicht überreizen.«

TV Isselhorst: Rogalski - Martinez (4), F. Grabmeir (7/5), Reckmann (2), Harbert (7), Höcker (1), Marquardt (1), Boese (4), Kollenberg.

HSG Altenbeken/Buke: Stennes/Harst - Schubert (2), Goesmann (1), Werning (1), Schadomsky (3/2), Walter, Fornefeld (1), Grebe (3), Wiemann (7/2), Jungeilges (1), Weisselstein (4), Unkell.