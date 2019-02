Von Dirk Heidemann

»Die Niederlage war nicht verdient. Wir haben sowohl spielerisch, als auch taktisch dagegengehalten und waren gleichwertig«, sagte FSV-Trainer Steffen Enge. Vor 105 Zuschauern neutralisierten sich beide Teams in der ersten Hälfte, die Vierer-Abwehrketten zeigten keinerlei Schwächen. Die Gütersloher Torhüterin Sarah Rolle musste nur in der fünften Minute einmal eingreifen, ansonsten war die unter dem starken Wind leidende Partie arm an Höhepunkten. Bis zur 35 Minute. Nach einem taktischen Foul in Höhe der Mittellinie wurde der Ball hoch in den Gütersloher Strafraum geschlagen, fiel Birgitta Schmücker auf den Hinterkopf und von dort aus unhaltbar für Rolle ins lange Eck. »In der Pause habe ich der Mannschaft gesagt, dass noch alles drin ist und wir mindestens mit einem Remis nach Hause fahren werden«, berichtete Steffen Enge.

Als Melanie Ott in der 53. Minute frei vor der Jenaer Torfrau auftauchte, hatte sie den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber an Sarah Hornschuch. »Da kann so ein Spiel dann kippen. Aber diese Szene zeigt auch, warum wir in der Tabelle unten stehen«, so Enge. Stattdessen fiel nach einem langen Befreiungsschlag und einer scharfen Hereingabe das 2:0 (61.), Sandra Müller war mit der Fußspitze vor Pia Lange am Ball. Vor dem 3:0 per Elfmeter (67.) wertete Schiedsrichterin Irina Stremel (SV Emmerke) einen von Lange geführten Zweikampf als Foul. »Eine harte Entscheidung«, befand Enge, in der Nachspielzeit schwächte Ott mit einem Kopfball nach Flanke von Lia Colene Wille auf 3:1 ab. »Es war ja nicht so, dass wir in Jena keine Rolle gespielt haben. Daher nehme ich auch keinen Riesenhaufen Arbeit mit nach Hause«, bleibt Steffen Enge im Abstiegskampf zuversichtlich.

FSV: Rolle - Aehling (80. Stojan), Lange, Blümel, Schulz - Wille, Günnewig (78. Baum), Schmücker, Aradini - Ott, Wolf.

Tore: 1:0 Birgitta Schmücker (35./Eigentor), 2:0 Sandra Müller (63.), 3:0 Merza Julevic (67./Foulelfmeter), 3:1 Melanie Ott (90.+2).