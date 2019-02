Von Dirk Heidemann

Gütersloh-Isselhorst (WB). Handball-Verbandsligist TV Isselhorst treibt seine Planungen für die kommende Saison voran. Als Nachfolger für den im Sommer ausscheidenden Torhüter Tobias Linke wird Johann Reitz vom Bielefelder Verbandsliga-Konkurrenten TuS Brake an die Lutter wechseln. Der 27-Jährige hatte zuvor für die SG Menden Sauerland Wölfe in der 3. Liga und den TV Bitburg in der Oberliga gespielt, zog dann aus beruflichen Gründen nach Bielefeld. Derzeit absolviert Johann Reitz ein Referendariat am Evangelisch Stiftischen Gymnasium (ESG) in Gütersloh.