Von Carina Teckentrup

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der Auftakt in die restliche Saison der Fußball-Bezirksliga steht vor der Tür. Der VfB Schloß Holte ist am kommenden Sonntag beim TBV Lemgo zu Gast. Schwarz-Weiß Sende fährt zum SC Bielefeld 04/26. Beiden Teams gelang in den Hinspielen ein Punktgewinn.

Der 7:0-Erfolg aus der Hinserie stimmt auch VfB-Trainer Stefan Studtrucker optimistisch. Der 52-Jährige mahnt aber auch zur Vorsicht gegen einen vermeintlich leichten Gegner. »Sie werden ihr Ergebnis aus dem Hinspiel revidieren wollen«, ist er sich sicher. Zumal sich der TBV Lemgo nach dem Rücktritt des Trainergespanns aus Ilker Siviloglu und Dennis Dinkelborg im Umbruch befinde. »Etablierte Spieler haben auch aufgehört. So ein Schnitt kann manchmal sehr gut sein und das Team motivieren, noch mehr Gas zu geben«, sagt Studtrucker. Er ist also gegen den aktuellen Tabellenzehnten auf der Hut. Aus den vier Testspielen nach der Winterpause geht der Trainer mit einem guten Gefühl. »Die Tests sind phasenweise sehr gut gelaufen. Wir haben temporeich gespielt. Das müssen wir nur noch über 90 Minuten durchspielen«, fordert »Studti« von seinen Jungs. Er hofft, dass sie die vollen 100 Prozent ihrer Leistung abrufen können und so wieder drei Punkte mit nach Hause gebracht werden können. Auf dem Lemgoer Kunstrasen werden zwei VfB-Spieler auf keinen Fall auflaufen: Ibrahim Kalemci und Julian Lakämper. »Kalemci hat sich nach seinen immer wiederkehrenden Knieschmerzen genauer untersuchen lassen. Es war eine Operation nötig und ich rechne damit, dass er erst in zwei Monaten wieder einsatzbereit ist, wenn die Heilung, so wie ich hoffe, problemlos verläuft«, berichtet Studtrucker. Noch länger dürfte es bei Lakämper dauern. Er hat sich im Hinrundenspiel gegen den SV Avenwedde im September eine Verletzung des Kreuzbandes im Knie zugezogen. »Sein Ziel ist, noch in dieser Saison noch ein Spiel zu machen. Normalerweise braucht man etwa ein Jahr Pause bei so einer Verletzung«, sagt Studtrucker. Sein Ziel für das Spiel gegen die Lemgoer ist ein vernünftiger Start in die Restrunde mit einem Sieg. »Der TBV ist ein schlagbarer Gegner, aber wir haben auch schon fünf Spiele verloren, zwei davon gegen den gleichen Gegner. Immerhin ein Viertel der Liga hat uns also bereits geschlagen.«

Die Mannschaft von SW Sende hat beim 3:3-Unentschieden gegen den SC Bielefeld 04/26 einen Punkt abgestaubt. Nachdem beide Teams zwischenzeitlich satte acht Plätze trennten, sind sie mittlerweile Tabellennachbarn. Die Bielefelder sind auf den ersten Nichtabstiegsplatz 13 gerutscht, die Sender haben sich auf Rang 14 hochgearbeitet. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Prüfer will so schnell wie möglich aus der Abstiegszone heraus. Das gelingt ihnen aber frühestens am 19. Spieltag Ende Februar, denn noch liegen vier Punkte zwischen SWS und den Bielefeldern. Mit der vollen Ausbeute aus zwei Tests gegen A-Ligisten – drei sind der Witterung zum Opfer gefallen – dürfen sie aber durchaus optimistisch an den Ligastart gehen.