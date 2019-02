Die Rietbergerin Lisa Steinlage startet an diesem Samstag über 60 Meter Hürden in Leipzig bei der DM. Foto: Ralf Görlitz

Von Christian Bröder

Lepizig/Rietberg (WB). Was für ein Aufwand! Leichtathletin Lisa Steinlage (25, LG Kreis Gütersloh) und ihr Freund Patrick Schlüter (28) verbringen den Großteil ihres Samstags im BMW auf deutschen Autobahnen, damit die schnelle Bankkauffrau aus Rietberg in den Genuss ihres sportlichen Saison-Highlights kommt – ein Rennen bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig.

" „Acht Stunden Fahrt für einen Lauf über acht, neun Sekunden – das ist schon ein wenig wahnsinnig.“ Lisa Steinlage "

Heißt: »Fast 375 Kilometer im Auto, einmal hin und am selben Tag wieder zurück. Insgesamt sind das acht Stunden Fahrt für einen Lauf über acht, neun Sekunden. Das ist schon ein wenig wahnsinnig«, muss Steinlage selbst schmunzeln.

Samstag um 16.10 Uhr startet der Wettbewerb – ihr Saisonhöhepunkt

Gleichwohl: Der Wettbewerb über die 60 Meter Hürden, dessen erster von vier Vorläufen am Samstag um 16.10 Uhr startet und für den sich die blonde Bankerin mit 8,71 Sekunden (DLV-Norm: 8,75) bei den NRW-Titelkämpfen in Leverkusen qualifiziert hat, ist zweifellos ihr Saisonhöhepunkt. Schließlich läuft sie erneut in einem Wettkampf mit Weltklasse-Athletinnen wie Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) und Cindy Roleder (Halle), wofür man auch schon mal eine lange Anreise in Kauf nimmt.

Steinlage ist schon zum vierten Mal in Folge bei der DM dabei

»Das ist ein Highlight - ganz klar. Sportlich kann ich vielleicht nichts reißen, aber das Erlebnis ist einfach eine coole Sache«, freut sich Steinlage auf den stimmungsvollen Ausklang ihrer Hallensaison. Gleichwohl weiß die »Nummer 24« der 25-köpfigen Meldeliste auch, dass die zeitlichen Abstände nach oben »gerade in der Halle oft nur einem Wimpernschlag gleichen«. Ihr Ziel? »Ich will mich auf mich selbst konzentrieren, eine gute Zeit laufen und Spaß haben«, sagt Lisa Steinlage. Selbst die Tatsache, bereits zum vierten Mal in Serie bei der Hallen-DM dabei zu sein, ändert für sie nichts am gewissen Kribbeln.