Von Dirk Heidemann

Gütersloh (WB). Die »Mission Impossible« des FC Gütersloh startet an diesem Sonntag mit einem Auswärtsspiel auf dem Kunstrasenplatz des TuS Erndtebrück in der Pulverwaldkampfbahn. Sieben Punkte Rückstand weist das Tabellenschlusslicht der Fußball-Oberliga Westfalen auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf.

" „Es ist zu schaffen. Wer nicht daran glauben würde, der wäre hier falsch“ Dennis Brinkmann "

»Es ist zu schaffen. Wer nicht daran glauben würde, der wäre hier falsch«, steht Trainer Dennis Brinkmann stellvertretend für die Hoffnung im Verein, das »Wunder Klassenerhalt« zu realisieren.

Trainer schätzt seine persönliche Situation realistisch ein

Der Coach weiß aber auch: Jetzt zählen nur noch Ergebnisse, sonst werden schon am Sonntagabend die Diskussionen um seine Person größer. »Es geht aber gar nicht um mich, sondern nur um den FCG. Sollten die im Fußball bei ausbleibendem Erfolg üblichen Mechanismen greifen, dann kommt eben ein anderer, der den Verein zum Klassenerhalt führt«, kann Brinkmann seine persönliche Situation realistisch einschätzen.

Nachbarn merken, dass die FCG-Spieler auf dem Platz sind

Nach der verkorksten Winter-Vorbereitung mit vier Niederlagen gegen unterklassige Gegner in den vier Testspielen hat die Mannschaft in der zurückliegenden Trainingswoche eine erfreuliche Reaktion gezeigt. »Die Nachbarn haben auch akustisch bemerkt, dass wir auf dem Platz waren und nicht nur, weil das Flutlicht an war«, sah Dennis Brinkmann Einheiten, die von Selbstbewusstsein, Zielstrebigkeit und verbaler Aktivität der Führungsspieler geprägt waren. Die drei Winter-Verpflichtungen Saban Kaptan, Eric Yakhem und Marcel Rump bezeichnet der Coach als »echte Verstärkungen«, verhehlt indes nicht, dass der Verein personell »mehr machen« wollte: »Doch die Gespräche sind nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Die Vorstellungen waren zu unterschiedlich.«

Ausfall von Baum verschärft die personelle Lage

Vor allem in der Defensive wollte der FCG noch nachbessern, dort verschärft der erneute Ausfall von Markus Baum (Muskelbündelriss im Ansatz des Oberschenkelbereichs) die Situation. Zudem fallen beim ehemaligen Regionalligisten TuS Erndtebrück, die spielstarke Truppe ist mit 22 Punkten auf Tabellenplatz acht bislang hinter ihren Möglichkeiten geblieben, Vadim Thomas, Temel Hop (beide Infekte) sowie Samy Benmbarek (Kniebeschwerden) aus.