Von Christian Bröder

Gütersloh (WB). Während Geschäftsführer Michael Horstkötter & Co. jüngst bei der DFB-Managertagung in Frankfurt einen Anstoß für mehr öffentliches Interesse und flexiblere Anpfiffzeiten im Frauenfußball unternommen haben, kämpft der FSV Gütersloh in der 2. Bundesliga weiter ums nackte Überleben.

Doch tut er das auf die richtige Art und Weise? Vor dem Heimspiel gegen den BV Cloppenburg am Sonntag (14 Uhr, Tönnies-Arena), hat Trainer Steffen Enge Ansatz zur Kritik gefunden.

»Abstiegskampf – das Wort sagt es doch schon an sich. Wir müssen jetzt lernen, dass wir tief da unten drinstehen und uns halt dort rauskämpfen müssen. Das heißt auch: In den Zweikämpfen müssen wir präsenter und galliger sein – mit aller Macht. Kurzum: Wir müssen den Kampf annehmen«, fordert der 53-Jährige.

Überraschende Ergebnisse, Lage hat sich zugespitzt

Nach zum Teil »sehr überraschenden Ergebnissen« vom vergangenen Wochenende (»Es war ja nicht unbedingt damit zu rechnen, dass Wetzlar, Meppen und Cloppenburg gegen die Spitzenteams etwas holen«) hat sich die Lage für den Tabellen-13. FSV Gütersloh (13 Punkte) zugespitzt. Der Abstand zum rettenden Rang elf (Turbine Potsdam II; 15) beträgt nunmehr zwei Punkte. »Wir sind noch mehr in Zugzwang geraten. Jetzt müssen und wollen wir das Ding gegen Cloppenburg gewinnen, um sie mit in die Verlosung zu holen und nicht außer Reichweite geraten zu lassen«, erklärt Enge im Hinblick auf das Duell mit dem Rangsiebten (20 Punkte).

Hoffnungsschimmer: Lückel kehrt zurück, auch Fetaj und Berning sind fit

Es geht schlichtweg darum, den Anschluss im Abstiegskampf zu halten. Für dieses Vorhaben sieht der Berliner gegenüber der 1:3-Niederlage in Jena vom vergangenen Sonntag zumindest in personeller Hinsicht »etwas mehr Licht am Horizont«. Mit Lena Lückel kehrt nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre der Kopf der Abwehr zurück. Zudem haben Gentiana Fetaj und Pauline Berning ihre Verletzungen auskuriert und wieder an den Übungseinheiten teilgenommen. Auch Marie Schröder trainiert wieder, gleichwohl fehlen mit Marina Hermes (Kreuzbandriss) und Paula Reimann (Knie verdreht) zwei Stützen.

Gutes Omen? In der Vorsaison gab es ein turbulentes 4:3

Michael Horstkötter denkt bei den Gästen aus Niedersachsen um die erfahrene Trainerin Tanja Schulte (43) an spannende Duelle der Vergangenheit. Positiv fällt die Rückblende auf das Heimspiel der letzten Saison aus: Da erkämpfte sich der FSV nach einem 2:3 durch Tore von Lena Lückel und Marie Pollmann noch ein 4:3 (90.+2). Vielleicht ein gutes Omen...