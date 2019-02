1:0 für den FC Gütersloh: Pascal Widdecke (rechts) schießt in Erndtebrück das entscheidende Tor. Foto: Wolfgang Wotke

Erndtebrück (dh). Der FC Gütersloh hat sich im Kampf um den Klassenerhalt eindrucksvoll zurückgemeldet. Das Schlusslicht der Fußball-Oberliga Westfalen gewann am Sonntag beim TuS Erndtebrück durch einen Treffer von Pascal Widdecke (60.) mit 1:0 (0:0). Der Abstand zu den Nicht-Abstiegsrängen verringerte sich durch den vierten Saisonsieg von zuvor sieben auf jetzt fünf Punkte, zudem hat der FCG zwei Spiele weniger ausgetragen.

" „Das kann nur der Anfang gewesen ein.“ Dennis Brinkmann "

»Das kann nur der Anfang gewesen ein«, erhofft sich FCG-Trainer Dennis Brinkmann durch den etwas unerwarteten Dreier vor 130 Zuschauern in der Pulverwaldkampfbahn einen anhaltenden Aufschwung. Immerhin ließ der FCG die schwache Vorbereitung (vier Niederlagen in vier Spielen) vergessen machen. »Am Ende zählt, dass die Mannschaft am ersten Meisterschafts-Spieltag voll da ist. Und das war sie«, sagte Brinkmann, der sich mit dem Auftreten »sehr zufrieden« zeigte.

TuS-Torhüter Paul Schünemann steht dreimal im Weg

Die Gütersloher wählten beim Ex-Regionalligisten eine auf Konter ausgelegte Taktik, liefen den Gegner früh an und ließen Erndtebrück somit nicht zur Entfaltung kommen. Bereits in der Schlussphase der ersten Hälfte kam der FCG zu drei dicken Möglichkeiten, doch jedes Mal stand TuS-Torhüter Paul Schünemann im Weg. Zunächst vereitelte er eine Doppel-Chance von Lars Schröder, nachdem Mergim Deljiu über die linke Seite durchgebrochen war. Dann parierte Schünemann gegen Saban Kaptan, diesmal hatte Schröder die Vorarbeit geleistet.

FCG nach Standards gefährlich

Nach einer Stunde war es dann soweit: Eric Yahkem eroberte auf der rechten Seite den Ball, als er im Anschluss an einen Abschlag von Schünemann seinen Gegenspieler unter Druck setzte. Von der Grundlinie legte der Winter-Neuzugang des FCG auf den mitgelaufenen Widdecke ab, der mit »seinem typischen Übersteiger« (Dennis Brinkmann) nach innen zog und trocken ins lange Eck abschloss. In der Folge blieben die Gäste vor allem nach Standards gefährlich, Lars Beuckmann sowie Marcel Lücke scheiterten aber mit ihren Kopfbällen.

" „Mentalität schlägt Qualität.“ Dennis Brinkmann "

»Ein zweites Tor hätte definitiv mehr Ruhe reingebracht«, meinte Brinkmann, der aber nur einmal wirklich um die drei Punkte bangen musste. Ein abgefälschter Schuss in der 75. Minute hätte beinahe das 1:1 bedeutet. Ansonsten räumte die FCG-Abwehr alles ab oder Torhüter Frederic Westergerling war auf dem Posten. »Heute hat man wieder einmal gesehen: Mentalität schlägt Qualität«, freute sich Dennis Brinkmann über den engagierten Auftritt seiner Mannschaft.

FC Gütersloh: Westergerling - Wieckowicz, Beuckmann, Lücke, Widdecke - Manstein - Yahkem, Bartling (60. Aygün), Kaptan, Deljiu (88. Flock) - Schröder (80. Rump).

Tor: 0:1 Pascal Widdecke (60.).