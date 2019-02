Marienfeld (mani). Zwischen 1956 und 1961 gehörte Heinrich Becker zur vereinsintern legendären Meistermannschaft, die dreimal den Fußball-Kreismeistertitel gewann. Mit Schwarz-Weiß Marienfeld hat der heute 84-Jährige schon so einiges erlebt. Kein Wunder, schließlich ist er seinem Verein ja auch schon seit mehr als 70 Jahre lang treu. Auch diese Tage, in denen der gebürtige Marienfelder als erstes Vereinsmitglied überhaupt mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet worden ist, sind mal wieder ereignisreich.

Der Sportverein hat beim Erhalt und Ausbau seiner Sportstätten zwar einen weiteren »Sturm« überstanden, die nächsten Herausforderung stehen allerdings noch an, wie während der Jahreshauptversammlung am Montag deutlich wurde. Den Verlust einer Sporthalle, die zum Verlust zahlreicher Sportkurse geführt hätte, konnten die Schwarz-Weißen mit knapper Ratsmehrheit abwenden. Die Sanierung und Renovierung des Vereinsheims mit den Umkleiden und Materialräumen steht den Marienfeldern aber noch bevor.

Stadt stellt Verein Zuschuss von 500.000 Euro zur Verfügung

Dafür hat die Stadt Harsewinkel dem Verein einen Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro zur Verfügung gestellt. Der beteiligte Architekt sah allerdings einen Sanierungsbedarf von knapp einer Million Euro für das in die Jahre gekommene Gebäude. »Die Bauleitung wollte ich eigentlich nicht haben und sie gehört auch nicht in ehrenamtliche Hände, aber nach vielen Gesprächen mit Politikern, Unternehmern, anderen Vereinen und der Stadt haben sich viele Befürchtungen zerschlagen. Wir werden es mit den 500.000 Euro versuchen, zumal ich den Eindruck habe, dass wir eine solche Summe für die Sanierung nicht noch einmal zur Verfügung gestellt bekommen«, erklärte der SWM-Vorsitzende Jürgen Garnschröder im Versammlungsraum der SaR-Arena am Anton-Bessmann-Ring vor gut 50 Vereinsmitgliedern.

1351-Mitglieder-Klub SWM erwirtschaftet Überschuss von 448 Euro

Dass sich einige von ihnen spontan bereit erklärten, bei der Sanierung Verantwortung übernehmen zu wollen, stimmt Garnschröder zuversichtlich. Mit dem Förderbetrag der Stadt soll das Klubheim mitsamt Umkleiden, Sanitär- und Geräteräumen von Grund auf saniert und um 100 Quadratmeter aufgestockt werden. Bis zu 10.000 Euro ist der Verein bereit aus eigenen Mitteln beizusteuern. »Wenn möglich versuchen wir die Renovierung aber aus Spenden zu finanzieren«, erklärte Garnschröder. Positiv fiel der Kassenbericht von Schatzmeister Ulrich Nüßing aus, wonach der 1351 Mitglieder zählende Verein einen Überschuss von 448 Euro erwirtschaftet hat.

" „Damit ist Heinrich Becker Mister Schwarz-Weiß.“ Jürgen Garnschröder "

Daran dürfte auch Heinrich »Heini« Becker seine Freude gehabt haben, der bei den Ehrungen im Mittelpunkt stand. Seit seinem Eintritt am 1. April 1948 hat der 84-Jährige bei SW Marienfeld sowohl sportlich als auch organisatorisch viel bewegt. Neben dem Fußball hat er sich auch für Turnen, Schwimmen und Laufen begeistert und engagiert. Auch im Sportunterricht an der Schule half er mal aus. Als Walker ist Becker immer noch wöchentlich bei der Winterlaufserie aktiv, zudem hilft er noch heute regelmäßig als Abnehmer beim Sportabzeichen mit. »Damit ist Heinrich Becker Mister Schwarz-Weiß«, würdigte Klubboss Jürgen Garnschröder die Verdienste des Marienfelders.

Sextett für 20- und 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet

Für ihre 20-jährige Mitgliedschaft wurden zudem Sandra Deitermann, Silvia Himmerich und Birgit Spieler mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Die »Goldene« für mindestens 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Jürgen Cassens, Thomas Kreift und Klemens Tiekmann.