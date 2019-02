Von Kristina Scheibner

Gütersloh. Ein volles Feld, starke Leistungen und ein langer Wettkampftag: Mit etwa 60 Teilnehmerinnen aus fünf Vereinen ist der Jahresauftakt der Rhythmischen Sportgymnastik mit der Meisterschaft im Minden-Ravensberger Turngau einer der größten in ganz Westfalen. Entsprechend umkämpft gewesen sind am vergangenen Sonntag in der Sporthalle »Alte Ziegelei« in Friedrichsdorf die Tickets zur Meisterschaft auf nächst höherer Ebene – die Westfälischen Meisterschaften.

Westfälische Meisterschaften am 16. und 17. März in Verl

Diese finden am 16. und 17. März in Verl statt, somit erwartet die Starterinnen aus dem Kreis Gütersloh dabei ein Heimspiel. Dafür haben sich bei den Gaumeisterschaften 2019 insgesamt 29 Gymnastinnen und zwei Gruppen qualifiziert. Die Gruppen machten den Auftakt: So gewann der TSVE Bielefeld in der Schülerwettkampfklasse den Titel. In der Freien Wettkampfklasse jubelte die ganz neu formierte Gruppe des ausrichtenden TuS Friedrichsdorf. Sie zeigten eine moderne Choreografie mit fünf Bällen und konnten besonders im Bereich der Gerätewechsel punkten. Beide Gruppen stellen sich bei den Westfälischen Meisterschaften der Konkurrenz aus dem Münsterland.

Die Gymnastinnen in der Freien Wettkampfklasse sorgten für die Tagesbestleistungen und bestachen mit choreografisch und technisch anspruchsvollen Übungen. »Das hohe Niveau mit überwiegend sehr sicheren Übungen freut mich sehr«, kommentierte Gaufachwartin Verena Großeschallau .

Trio des TV Isselhorst teilt Treppchenplätze unter sich auf

Nach den drei Geräten Reifen, Ball und Band teilte ein Trio des TV Isselhorst die Treppchenplätze unter sich auf. Mit durchgängig hohen Werten im Bereich der körper- und gerätetechnischen Schwierigkeiten hatte Milidija Usupova am Ende die Nase vorn. Annika Stenzel belegte mit zwei Zehntelpunkten vor Isabell Grünwald Platz zwei.

Das Seil macht den Zehn- bis Zwölfjährigen zu schaffen

Groß war das Starterfeld in der Schülerwettkampfklasse, in der besonders das Seil den zehn- bis zwölfjährigen Gymnastinnen zu schaffen machte. Am saubersten kam Sukejna Céric vom TuS Friedrichsdorf durch die Choreografien. Auch aufgrund ihren hohen Körperschwierigkeiten gewann sie am Ende Gold. Hinter Ela Tuncer und Amelia Sigda (beide TSVE Bielefeld) wurde Türkan Budak vom TV Isselhorst Vierte.

Großeschallau sieht gute Chancen für das »Heimspiel« in Verl

In der Juniorenwettkampfklasse lagen die ersten vier Plätze fest in Bielefelder Hand. Beste heimische Starterin war Melissa Schneider vom Gütersloher TV. Mailin Smieja (TV Verl) sicherte sich als Sechste ebenfalls das Startrecht bei den »Westfälischen« in Verl. Für das »Heimspiel« sieht Verena Großeschallau gute Chancen: »Überwiegend sind die Gymnastinnen gut vorbereitet. In den jüngeren Altersklassen sieht man noch Probleme mit den neuen und schwierigen Geräten Seil und Band.« Es verbleiben vier Wochen, um die Stabilität zu verbessern.