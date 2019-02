Von Dirk Heidemann

Gütersloh (WB). Die meist unterhaltsamen Presse-Gespräche mit Dennis Brinkmann vor den Spielen seines FC Gütersloh führt der Fahrschul-Lehrer in der Regel aus dem Auto heraus – während einer Fahrstunde. Zwischendurch gibt es immer mal wieder Anweisungen an den Führerschein-Anwärter neben ihm. Ein Klassiker: »Wir fahren links!« Mit dem Fußball-Oberligisten hat der 40-Jährige in der vergangenen Woche auf die Überholspur gewechselt, jetzt soll es für das Tabellen-Schlusslicht nur noch eine Richtung geben – geradeaus.

Flachs im Training: Siegtor von Widdecke wird zum Internet-Hit

Der 1:0-Erfolg in Erndtebrück hat trotz immer noch fünf Punkten Rückstand auf einen Nichabstiegsplatz zu einer gewissen Lockerheit geführt und im Training blüht der Flachs. Denn der Siegtreffer von Pascal Widdecke ist ein Internet-Hit und steht auf dem Portal »sporttotal.tv« als »AmaTOR der Woche« zur Wahl. Jetzt aber steht der FCG vor einer Herausforderung, die ihm im bisherigen Saisonverlauf nicht sonderllich behagt hat. Am Sonntag gegen den SV Schermbeck werden die Gütersloher im Heidewald das Spiel machen müssen. Die Ausrichtung ist also eine vollkommen andere als in Erndtebrück, dort lauerte der FCG auf Balleroberungen und kam über ein schnelles Umschaltspiel zu Kontern.

" „Die Jungs sollen spielerische Lösungen finden, dürfen dabei aber nicht überdrehen.“ Dennis Brinkmann "

»Wir wollen mutig sein und mit möglichst wenig Ballkontakten agieren. Die Jungs sollen spielerische Lösungen finden, dürfen dabei aber nicht überdrehen«, weiß Dennis Brinkmann um den schmalen Grat, von dem der FCG in der Vergangenheit schon des öfteren abgekommen ist. Für mehr Stabilität sollen nicht nur die in Erndtebrück überzeugenden Winter-Verpflichtungen Saban Kaptan und Eric Yahkem sorgen, sondern auch die Akteure, die zuletzt hintendran waren. »Sie sind noch fokussierter und wollen Teil des Erfolgs sein. Die Gier nach mehr ist spürbar«, beobachtet Dennis Brinkmann einen intensiveren Konkurrenzkampf.

Thomas, Hop und Baum fallen beim FCG aus

In den können Vadim Thomas, Temel Hop (beide Infekte) sowie Markus Baum (Muskelbündelriss im Ansatz des Oberschenkelbereichs weiterhin nicht eingreifen. Samy Benmbarek ist hingegen wieder ins Training eingestiegen. Der SV Schermbeck kommt ebenfalls mit der Empfehlung eines 1:0-Erfolgs in den Heidewald, das Team von Trainer Thomas Falkowski gewann am vergangenen Wochenende durch einen Treffer von Dominik Milaszewski gegen den Holzwickeder Sport Club und rangiert als Tabellen-Elfter mit 23 Punkten neun Zähler vor dem FC Gütersloh. Das Hinspiel verloren die Gütersloher mit 1:2.