Von Christian Bröder

Gütersloh. An das Hinspiel gegen den FSV Hessen Wetzlar erinnern sie sich beim FSV Gütersloh wirklich nicht gern zurück. Am 16. September 2018 setzte es gegen den Aufsteiger in der 2. Frauenfußball-Bundesliga eine 1:2-Heimpleite, Marina Hermes zog sich einen Kreuzbandriss zu und Präsident Sebastian Kmoch ahnte schon damals: »Auf uns kommt eine mega-schwierige Saison zu.«

Die Worte des 1. Vorsitzenden haben sich bewahrheitet und vor dem 16. Spieltag steht der Tabellenvorletzte vor einem richtungsweisenden Rückspiel in Hessen. Kellerkampf pur wartet am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Klosterwald in Wetzlar. Der Gastgeber rangiert in der Tabelle nach 15 Partien auf Platz zehn (18 Punkte, 15:26 Tore) und ist dem Rang-13. Gütersloh (14 Spiele, 14 Punkte, 21:21 Tore) bereits auf vier Zähler enteilt, was die Wichtigkeit der Partie untermauert. »Viele andere Klubs sind nicht mehr in Reichweite. Wir können dort absolut nur auf drei Punkte spielen, denn es geht darum, Wetzlar in Schlagdistanz zu halten. Der Gegner geht derweil davon aus, sich gegen uns erst mal Luft verschaffen zu können«, rechnet FSV-Trainer Steffen Enge mit einem sportlichen Überlebenskampf.

Trainer wünscht sich Verbesserung der Ausbeute vorm Tor

»Es wird darum gehen, wer reifer und vom Kopf her dazu imstande ist, an seine Leistung ranzukommen – und natürlich ganz klar darum, endlich auch das Tor zu machen«, so der 53-Jährige, der zwar mit der Art und Weise beim 1:1 gegen Cloppenburg »an sich sehr zufrieden« war, nicht jedoch mit der Ausbeute.

Saison-Aus für Berning, Rückkehr von Lückel, Fragezeichen für Aradini

»Vielleicht waren einige Spielerinnen auch überrascht, dass wir so viele Möglichkeiten hatten«, mutmaßt Enge, der »4-3-3« einige Vorteile ausgemacht hat. Am neuen System hält er auch in Wetzlar fest, wenngleich es personelle Veränderungen gibt: Nach dem bitteren Saisonaus von Pauline Berning (Mittelfußbruch) könnte die am vergangenen Sonntag nur wegen eines Staus auf der A2 und durch Verspätung aus der Startelf gerückte Celina Baum anspielen. Allerdings kehrt Kapitänin Lena Lückel nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurück. Hinter einem Einsatz von Flügelspielerin Shpresa Aradini (Knieverletzung) steht noch ein Fragezeichen.