Von Uwe Caspar

TVI rückt auf Platz zwei hat jedoch fünf Zähler Abstand zu Rödinghausen

Der Rückstand des TVI zum Spitzenreiter CVJM Rödinghausen, der am 16. März nach Isselhorst kommt, bleibt jedoch bei fünf Punkten. Trotz des deutlichen Sieges gegen Senden gibt es für Guido Marquardt Grund zum Meckern: »Ich habe 13 Fehlwürfe in der zweiten Halbzeit gesehen, das ist in der Summe zu viel. Bei besserer Ausnutzung unserer Chancen hätten wir sicherlich mit 15, 16 Toren Unterschied gewonnen«, kann man dieser Aussage des Abteilungsleiters nur unterstreichen. So sieht’s auch Dirk Elschner, der die teilweise gravierende Abschlussschwäche seiner Schützlinge bemängelt. Der Trainer: »Wäre die nicht gewesen, wäre das Endergebnis ganz anders ausgefallen.«

Stotterstart: Gäste halten bis zur 21. Minute ordentlich mit

Auch der Stotterstart gefällt dem Coach nicht: Zumindest bis zur 21. Minute (9:8) hält der tapfere Außenseiter – etliche Gästeakteure wirken eher wie nur gelegentlich am Training teilnehmende Hobby-Handballer – recht ordentlich mit. Erst als Marvin Gregor und Niklas Reckmann erstmals ins Spielgeschehen eingreifen, kann sich der Gastgeber auch dank ihrer Tore absetzen (14:9).

Martinez klettert die Wand hoch, Reckmann stolpert über eigene Beine

Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzt Benjamin Martinez: Nach seinem 15:10-Kracher klettert der diesmal beste Isselhorster Schütze (acht Buden) die halbe Hallenwand hoch. »Nicht absichtlich«, erklärt der wurfgewaltige Berufsfeuerwehrmann nach Abpfiff lächelnd, »ich hatte in dieser Szene zu viel Tempo drauf, konnte nicht mehr stoppen.« Slapstickreif ebenso ein Treffer von Niklas Reckmann in Durchgang zwei: Beim Jubellauf zur Mitte stolpert er über seine eigenen Beine und plumpst aufs Parkett.

" „Auch bei diesem Zwischenstand hatte ich keinerlei Bedenken.“ Dirk Elschner zum 21:24 "

Seine Mannschaft indes kommt nie ins Stolpern, wenngleich nach einer 19:11-Führung der komfortable Vorsprung vorübergehend auf drei Tore schrumpft (24:21). »Auch bei diesem Zwischenstand hatte ich keinerlei Bedenken«, sieht Dirk Elschner den Erfolg zu keinem Zeitpunkt gefährdet. In der Schlussphase, als Sendens Keeper Christoph Chewalek für sein Foul an Marvin Gregor außerhalb des Kreises die Rote Karte kassiert, verballern die Hausherren nicht mehr so viele Chancen.

250 Zuschauer sehen am Ende standesgemäßen Heimsieg

So dürfen sie und die 250 Zuschauer sich am Ende doch noch über einen standesgemäß ausgefallenen Heimsieg freuen. Lecker zufrieden zeigt sich Elschner mit seinem Abwehrbollwerk: »Über die gesamte Spielzeit haben wir hinten sehr gut verteidigt!«

TV Isselhorst: Rogalski, Linke - Martinez (8), F. Grabmeier (5/2), Gregor (3), Reckmann (3), Harbert (5/1), Höcker (2), Böse (3/1).