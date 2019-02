Von Christian Bröder

Wetzlar. Kennen Sie noch Tomislav Piplica? Der einstige Publikumsliebling von Energie Cottbus hat es in der Fußball-Saison 2001/2002 zu zweifelhafter Berühmtheit gebracht, als er einen hohen Ball hinterrücks ins eigene Tor köpfte. Ein ähnlicher Treffer hat am Sonntag in der 2. Frauen-Bundesliga dafür gesorgt, dass der FSV Gütersloh mit 1:0 (0:0) beim FSV Hessen Wetzlar gewonnen und durch den vierten Saisonsieg die Abstiegsränge verlassen hat.

Wolf wird das 1:0 (67.) gutgeschrieben, Torhüterin Beffart hilft

Angreiferin Isabelle Wolf wird das Tor des Tages auf dem Kunstrasenplatz am Klosterwald in Wetzlar offiziell gutgeschrieben. Allerdings darf sich die 24-jährige Polizistin bei Heim-Torhüterin Janina Beffart für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken.

Trainer Steffen Enge sieht »Abstiegskampf pur mit wenig Spielkultur«

Beim Versuch, den Ball vom Fünfmeterraum parallel zum Tor in die Mitte zu heben, produziert Wolf eine Bogenlampe. Diese wird länger und länger. Torhüterin Beffart verspekuliert sich, der Ball fällt ihr am langen Eck auf die Arme und von dort ins Tor – 0:1 (67.). »Hoch rein und drin! Wir gehen mal davon aus, dass ›Isi‹ den Ball absichtlich dorthin befördern wollte«, unkt Steffen Enge, der »Abstiegskampf pur mit viel Unruhe und Hektik, aber wenig Spielkultur« sieht.

Erster Erfolg seit dem 24. November 2018 verhilft FSV über den Strich

Der 53-jährige Berliner weiß aber sehr wohl um die Bedeutung des ersten Dreiers im dritten Spiel unter seiner Regie, der für ihn ein »richtig dreckiger Sieg« ist – und zugleich der erste Erfolg seit dem 3:0 über den SV Weinberg am 24. November 2018. Dieser befördert den FSV Gütersloh in der Tabelle mal eben vorbei an Weinberg (0:1 in Wolfsburg, Platz 13, 15 Punkte) und dem 1. FFC Frankfurt II (0:2 in Jena, Platz 12, 16 Punkte) auf Rang elf (17 Punkte) und somit über den Strich.

Nächsten Sonntag geht es zu Schlusslicht SGS Essen

Der Weg dorthin erweist sich als beschwerlich: Abgesehen von einem Kopfball durch Melanie Ott (50.) und das kuriose 1:0 Marke Piplica durch Wolf (67.) haben die Ostwestfälinnen keine Offensivaktionen. »Dafür haben wir selber auch wenig zugelassen. Was hinten an Aufgabe kam, haben wir gelöst«, zieht Enge ein positives Fazit, »auch wenn wir uns nicht mit Ruhm bekleckert haben«. Gleichwohl könnte der Sieg von Wetzlar zum erhofften Befreiungsschlag werden. Weiter geht es am Sonntag mit dem Auswärts-Nachholspiel bei Schlusslicht SGS Essen.

FSV Gütersloh: Klett - Lange, Blümel, Lückel (63. Stojan), Aehling - Schmücker, Günnewig (63. Baum), Schulz - Ott, Wolf, Wille (63. Fetaj).