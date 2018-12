Halle (WB). Das Halbfinal-Aus im Vorjahr gegen Überraschungssieger SV Häger hat nichts an der Favoritenrolle des zuvor drei Mal in Folge siegreichen Fußball-Landesligisten SC Peckeloh geändert.

Im Vorfeld des Altkreis-Masters (26. bis 28. Dezember in der Versmolder Sparkassen-Arena) ist das klassenhöchste heimische Team für 11 der 14 Trainer der heißeste Titelkandidat. Auf den meisten Tippzetteln steht die Endspiel-Paarung Peckeloh gegen Bezirksligist Spvg. Steinhagen. Allerdings sieht nur Steinhagens Tobias Brockschnieder sein Team am Ende ganz vorne. Hesselns Steven Garrett traut Vorjahresfinalist SG Oesterweg den großen Coup zu. Admir Bucan, Coach von Espanol Versmold, sagt eine Titelverteidigung des SV Häger voraus. n Eine Masters-Umfrage von Stephan Arend, Paul Huxohl, Nikolas Metting und Jens Horstmann.

Wem haben die überkreislichen Teams auf dem Zettel?

Tobias Brockschnieder, Spvg. Steinhagen:

»Wir haben keine Futsaler, und somit Hallenspezialisten, mehr im Kader. Dennoch bin ich auch wegen der Leistung zuletzt beim Turnier in Dissen guter Dinge. Die Jungs haben Spaß, unser Ziel ist das Finale.« Tipp: 1. Steinhagen, 2. Peckeloh, 3. Häger

Markus Kleine-Tebbe, SC Peckeloh:

»Das Masters ist ein überragendes Turnier. Dass wir von den eigenen Fans so gepuscht werden, das motiviert, macht aber auch Druck. Anders als beim Halbfinal-Aus 2017 muss wieder der unbedingte Wille her.« Tipp: 1. Peckeloh, 2. Steinhagen, 3. Espanol Versmold

Der SC Peckeloh kann auch in diesem Jahr wieder auf viel Unterstützung setzen. Foto: Jens Horstmann

Wer für die A-Ligisten der Favorit ist

Pascal Hofbüker, SV Häger:

»Im Idealfall wollen wir als Titelverteidiger auch in der Endrunde möglichst weit kommen. Wir haben wieder eine gute Mannschaft für die Halle und schon richtig Lust auf das Turnier. Der Spaß steht aber im Vordergrund.« Tipp: 1. Peckeloh, 2. Häger, 3. Steinhagen

Björn Mittendorf, SG Oesterweg:

»Wir hatten noch nie so eine schwere Gruppe wie in diesem Jahr. Unsere vielen jungen Spieler können sich in der Halle anbieten und Erfahrungen sammeln. In den letzten Jahren sind wir auch schon über uns hinausgewachsen.« Tipp: 1. Peckeloh, 2. Steinhagen, 3. Häger

Nils Koch, BV Werther:

»Wenn ich sowas angehe, dann mit hohen Erwartungen. Dementsprechend wollen wir soweit wie möglich kommen. Wir haben gute Hallenspieler in unseren Reihen, aber schon die Gruppenphase wird kein Selbstläufer.« Tipp: 1. Peckeloh, 2. Steinhagen, 3. Werther

Meik Tischler, TSV Amshausen:

»Das Turnier ist jedes Jahr eine tolle Sache mit guter Stimmung. Leider sind wir noch nicht so stark, dass wir um den Sieg mitspielen können. Ziel ist es, in Zukunft mal wieder am Finaltag teilzunehmen.« Tipp: 1. Peckeloh, 2. Steinhagen, 3. Werther

Patrick van der Sanden, SpVg. Versmold:

»Die Euphorie hält sich bei uns ehrlich gesagt in Grenzen. Die Jungs werden versuchen, so gut wie möglich abzuschneiden. Aber die Zielsetzungen für die Hallensaison sind nicht so hoch wie bei anderen Vereinen.« Tipp : 1. Peckeloh, 2. Häger, 3. Werther

B- und C-Ligisten als Außenseiter

Gökay Bostanci, SC Halle:

»Wir haben an das Altkreis-Hallenmasters keine allzu großen Erwartungen. Es wäre schön, die Vorrunde zu überstehen, aber vor allem wollen wir Spaß haben. Bei uns steht ganz klar die Saison im Fokus.« Tipp: 1. Peckeloh, 2. Steinhagen, 3. Oesterweg

Thomas Schmidtke, TuS Solbad Ravensberg:

»Wir wollen besser abschneiden als 2017. Junge Spieler sollen die Atmosphäre genießen. Vom Turniersystem kann ich aber nicht positiv sprechen. In unserer Gruppe kommen drei gute Klubs nicht weiter. Tipp: 1. Steinhagen, 2. Peckeloh, 3. Werther oder Häger

Maximilian Luedtke, TuS Langenheide:

»Wir spielen mit denen, die Bock auf dieses Turnier haben. Unsere Priorität liegt allerdings auf der Saison. Trotzdem wollen wir uns gut verkaufen und den ein oder anderen favorisierten Gegner ärgern.« Tipp: 1. Peckeloh, 2. Steinhagen, 3. Häger oder Werther

Langenheides Trainer Maximilian Luedtke. Foto: Sören Voss

Ergün Deli, Türk Sport Steinhagen:

»Wir wollen bei dem Hallenmasters natürlich Spaß haben – und nach Möglichkeit auch die Vorrunde überstehen. In erster Linie ist mir allerdings wichtig, dass sich keiner meiner Spieler verletzt.« Tipp: 1. Peckeloh, 2. Steinhagen, 3. Solbad oder Häger

Admir Bucan, Espanol Versmold:

»Ich erhoffe mir einen guten Auftritt, sodass wir in die nächste Runde einziehen und am Finaltag dabei sind. Dieses Ziel ist ambitioniert, da wir mit Häger, Steinhagen und Solbad drei extrem gute Gruppen-Gegner haben.« Tipp: 1. Häger, 2. Peckeloh, 3. Oesterweg

Sebastian Nunnenkamp, TG Hörste:

»Unser Fokus liegt nach der sehr guten Hinrunde mit Platz eins auf der Rückrundenvorbereitung. Für das Masters haben wir uns nicht viel vorgenommen. Hauptsache ist, dass sich niemand verletzt.« Tipp: 1. Peckeloh, 2. Steinhagen, 3. Halle

Steven Garrett, SG Hesseln:

»Wir sind als C-Ligist Außenseiter und backen kleine Brötchen. Aber in der Halle ist viel möglich. Wir werden versuchen, die Favoriten zu ärgern, vielleicht sind sie zu Beginn noch nicht eingespielt.« Tipp: 1. Oesterweg, 2. Peckeloh, 3. Halle