Halle (WB). Die erfolgreichste deutsche Tennis-Mannschaft der vergangenen Jahre ist Geschichte. Der fünffache Deutsche Meister TC Blau-Weiß Halle wird in der kommenden Saison nicht mehr antreten. Somit hat die Krise beim Modekonzern Gerry Weber auch sportliche Spuren hinterlassen. Teamchef Thorsten Liebich blickt im Gespräch mit WB-Sportredakteur Stephan Arend nicht nur auf erfolgreiche Jahre zurück. Er nimmt auch Stellung zum Etat und schaut in die Zukunft.

Am 12. August 2018 hat TC Blau-Weiß Halle beim 3:3 in Aachen sein letztes Bundesliga-Spiel bestritten. Gab es da schon eine Ahnung, dass eine Ära endet?

Thorsten Liebich: Wir haben am Abend vor dem Spiel mehr so im Flachs gesagt: »Das könnte unser letztes Spiel werden.« Aber der Tenor war: »Das bekommen wir finanziell schon hin.« Rückblickend war es ein würdiger Abschied, ein emotionales Spiel, in dem unser langjähriger Dauerrivale Kurhaus Aachen im Matchtiebreak des letzten Doppels den Klassenerhalt gesichert hat. Und wir haben uns als Vizemeister verabschiedet.

Die Berichterstattung im Tennis Magazin hat suggeriert, dass die Haller Spieler nicht zu Gehaltseinbußen bereit waren...

Liebich: Dieser angesprochene Bericht war ein Witz. Der Reporter hat am Telefon lachend gefragt: »Und kein Spieler tritt für die Hälfte an, oder?« Ich habe lachend geantwortet: »Nein, für die Hälfte spielt keiner.« Fakt ist: Es hat solche Gespräche mit den Spielern überhaupt nicht gegeben. Es wäre auch nicht fair gewesen, die Gehälter runterzuverhandeln. Unsere Spieler haben sich beim Thema Geld immer sehr kooperativ verhalten und ihr Verdienst lag ohnehin schon am Ende des marktüblichen Tarifspektrums.

Aber wie erklärt sich dann ein so hoher Etat von 600.000 Euro, den Ralf Weber kürzlich öffentlich gemacht hat?

Liebich: Die genannten 600.000 Euro haben mit dem aktuellen Budget überhaupt nichts zu tun. Seit Jahren ist die Entwicklung des Etats stets rückläufig gewesen. Die Summe bezieht sich auf die Zeiten vor dem Rückzug in die 2. Bundesliga 1999, als es noch Sechser-Mannschaften gab.

Gab es keine Möglichkeit, das Bundesliga-Team zu retten?

Liebich: Das Problem war die zeitliche Nähe zwischen der Entscheidung des Unternehmens, sich aus dem Bundesliga-Sponsoring zurückzuziehen und der Abmeldefrist. Ich stehe zu 100 Prozent hinter der Entscheidung, alles dafür zu tun, das Unternehmen zu retten und sportlich auf die Gerry Weber Open zu setzen. Auch Spieler wie Tim Pütz haben gesagt: »Das Unternehmen ist wichtiger als unsere Tennis-Mannschaft.«

Werden die Haller Spieler in der nächsten Saison für andere Teams spielen?

Liebich: Die meisten unserer Spieler sind von anderen Vereinen verpflichtet worden. Jan-Lennard Struff und Tim Pütz spielen für Kurhaus Aachen, Robin Haase für Gladbach, Nikoloz Basilashvili für Aufsteiger Großhesselohe, Jeremy Jahn für Mannheim und Simone Bolelli für Krefeld.

Können Sie sich an Ihr erstes Spiel als Teamchef erinnern?

Liebich: Nein, das ist schon so lange her. Ganz offiziell habe ich als Teamchef nach dem Rückzug von der ersten in die zweite Bundesliga 1999 begonnen. Vorher war ich Teil des Orgateams.

Was waren in dieser langen Zeit die Höhepunkte?

Liebich: Jeder der vier Titel in dieser Zeit war für sich ein Höhepunkt. Die letzte Meisterschaft 2017 war unfassbar, weil wir im Vorfeld überhaupt nicht damit gerechnet hatten. Es lief aber so gut, dass wir vor dem letzten Spieltag eine große Party planen konnten. Unvergessen bleibt auch die Meisterschaft 2015, als wir am letzten Spieltag in Neuss das Fernduell mit den punktgleichen Aachenern, die in Köln spielten, gewonnen haben. Es hat geregnet, wir mussten drinnen spielen und Daniel Gimeno-Traver hatte keine Hallenschuhe dabei. Wir haben trotzdem 5:1 gewonnen und dann am Liveticker verfolgt, wie uns das Kölner Doppel Oscar Otte/Dustin Brown zum Meister gemacht hat. Wir haben eine Polonaise durch das Neusser Vereinslokal gestartet und dort mit den mitgereisten Fans gefeiert.

Welches Spiel bleibt immer in Erinnerung?

Liebich: Vor dem erwähnten Saisonfinale 2015 in Neuss haben wir zuhause gegen Aachen gespielt. Die hatten zwei Punkte Vorsprung und das bessere Matchverhältnis. Aachen hätte ein Remis zum Titel gereicht. Die sind in voller Kapelle angetreten und hatten schon die Meister-Shirts mitgebracht. Unsere Jungs Robin Haase, Jarkko Nieminen, Jan-Lennard Struff und Tim Pütz waren in der Weltrangliste durch die Bank schlechter platziert. Doch wir haben vor 4200 Zuschauern 5:1 gewonnen und das Titelrennen wieder spannend gemacht. Die Stimmung war der Wahnsinn. Mir war damals klar, das ist eines der Spiele, für die sich der ganze Aufwand lohnt, und an die man sich noch viele Jahre später gerne erinnert.

Es gibt aber sicherlich auch Momente, an die man sich lieber nicht erinnert...

Liebich: Wir haben 2004 in einem Heimspiel gegen Mannheim Karol Kucera als neuen Spitzenspieler präsentiert. Kucera ist in nur 50 Minuten böse vermöbelt worden. Das haben mir damals auch meine Chefs übel genommen. Kucera hat dann kurze Zeit später im Davis-Cup-Spiel beim 3:2 gegen Deutschland den entscheidenden Punkt gegen Florian Mayer geholt...

Die Kaderplanung soll bisweilen stressig gewesen sein...

Liebich: Es gab eine Partie, für die wir am Samstagnachmittag nur zwei feste Spielerzusagen hatten. Die anderen Spieler waren bei Turnieren im Einsatz, verletzt oder krank. Die letzten zwei Kandidaten haben an diesem Samstagnachmittag zusammen bei einem Turnier Doppel gespielt. Sie haben ganz knapp verloren und konnten somit am Sonntag für uns in der Liga antreten. Unser Trainer Thomas Dappers und ich haben das Doppel im Liveticker verfolgt. Als es vorbei war, konnte man mein T-Shirt auswringen. Wir waren fix und fertig. Hätten die Jungs dieses Doppel gewonnen, wäre unsere Mannschaft nicht komplett gewesen und uns hätte die Disqualifikation gedroht. Zwei Mal ist sogar ein Hubschrauber mit unseren Spielern auf dem Firmengelände der Gerry Weber AG gelandet, weil wir für sie nach einer Turnier-Niederlage kurzfristig keinen Flug mehr bekommen haben. Eigentlich müsste man über all die Bundesliga-Jahre ein Buch schreiben.

Oft ist der Teamgeist als ein Schlüssel des Haller Erfolgs bezeichnet worden. Wie hat sich das konkret gezeigt?

Liebich: Ruben Ramirez Hidalgo hat zum Beispiel am Samstagabend beim Turnier in San Marino um 22 Uhr sein Halbfinale beendet und verloren. Um für uns am Sonntag spielen zu dürfen, musste er bis 10.30 Uhr auf der Anlage sein. Er und sein Trainer sind die ganze Nacht durchgefahren und um 10.15 Uhr gerade noch pünktlich angekommen. Der Coach sah aus wie ein Gespenst und ist gleich ins Hotel zum Schlafen gefahren. Ruben kam sofort auf die Massagebank und stand kurze Zeit später auf dem Platz. Solche Strapazen nehmen nur wenige Spieler auf sich, um Bundesliga zu spielen. So etwas hat unser Team immer ausgezeichnet.

Blau-Weiß Halle spielt nächstes Jahr in der Regionalliga nur eine Klasse unterhalb der 2. Liga. Ist eine Rückkehr in die Bundesliga denkbar?

Liebich: Das ist weder abwegig noch derzeit ein Thema, also völlig offen. Nach dem freiwilligen Rückzug dürfen wir die nächsten zwei Jahre ohnehin nicht aufsteigen. Doch externe Partner scheinen bereits zu sein, uns weiter zu unterstützen. Wir haben auf jeden Fall die Infrastruktur und die Gewissheit, dass Bundesliga-Tennis in Halle all die Jahre super geklappt hat.