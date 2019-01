Männer-Verbandsliga: SC Halle – FC Augustdorf 3:1 (20:25, 25:21, 25:21, 25:18). Vor lautstarker Kulisse lieferten sich die beiden Spitzenteams einen packenden Kampf. Die Anfangsphase war geprägt von vielen Eigenfehlern auf Haller Seite, weshalb die Gäste verdient in Führung gingen. Angeführt vom bärenstarken Mittelblocker-Duo Dennis Luckas/ Nicolas Schlüter kämpften sich die Lindenstädter zurück in die Partie, gewannen Satz zwei und Selbstvertrauen. Mit diesem guten Gefühl im Rücken gingen sie im dritten Durchgang schnell in Führung, ruhten sich jedoch auf ihrem Vorsprung aus, so dass sich spätestens beim 21:21 wieder ein Kampf auf Augenhöhe entwickelte. Henning Herrndörfer sicherte durch eine Aufschlagserie den ersten Zähler des Abends. Angetrieben von ihren Vereinskolleginnen auf der Tribüne spielten die SC-Männer nun wie aus einem Guss, nur selten konnte Augustdorf seine Sprunghöhe ausnutzen und Angriffe durchbringen. Mit einem Ass von Michel Thies war der Haller Sieg besiegelt und der einzige echte Konkurrent im Aufstiegsrennen bezwungen. Der Haller Wahnsinn geht weiter.

Männer-Verbandsliga: SC Halle – Telekom Post SV Bielefeld III 3:0 (32:30, 25:23, 25:19) . »Männer, heute nochmal nachlegen. Ab jetzt ist jedes Spiel noch wichtiger«, machte der beruflich verhinderte Zuspieler David Rietz per Whats­app seine Teamkollegen heiß. Und er wurde erhört. Trotz des deutlichen Ergebnisses war es in den ersten beiden Sätzen ein Spiel auf Augenhöhe, da sich kleine Ungenauigkeiten ins Haller Spiel einschlichen. Der Tabellenführer konzentrierte sich aber rechtzeitig und sicherte sich jeweils im Endspurt die Durchgänge eins und zwei. »Im dritten Satz war Bielefeld platt, so dass wir uns schnell absetzen konnten«, sagte Trainer Bori Rzeha, der ein Sonderlob für seinen Mittelblocker Johannes Katzer aussprach.

Frauen-Verbandsliga: SV 1860 Minden – SC Halle 1:3 (25:21, 13:25, 19:25, 20:25) . Nach verschlafenem ersten Durchgang wachte Halle auf und dominierte. Während zunächst eine hohe Eigenfehlerquote für den Rückstand gesorgt hatte, setzte der SC in den folgenden Sätzen durch starke Aufschlagserien die gegnerische Annahme unter Druck. Trotz des großen Vorsprungs wurde es im vierten Satz noch einmal eng. Trainerin Maria Wiedenlübbert schickte das Nachwuchstalent Magdalena Perstrup ins Rennen, die ihre Mannschaft schließlich mit krachenden Angriffen zum Sieg führte.

Männer-Bezirksliga: Oerlinghausen – SC Halle II 3:0 (25:17, 25:22, 25:23), Quelle/Bethel – Spvg. Steinhagen 1:3 (27:25, 19:25, 15:25, 14:25). Während das Hinspiel noch 3:0 für Halle ausgegangen war, musste sich das Team von Trainer Björn Kranenberg nun im Spitzenspiel geschlagen geben. Jubeln durfte hingegen die Spvg., die nach dem verlorenen ersten Durchgang aufwachte.