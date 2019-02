Von Gunnar Feicht

Ohne den stark angeschlagenen Silvan Tarner (er kam wegen seiner nur zur Ausführung der Siebenmeter) wirkten die Hörster im Abschluss zunächst zu unentschlossen, so dass sich eine 3:1-Führung beim 4:5 (14.) in den ersten Rückstand verwandelte. In dieser Phase brachten die Hesselteicher ihre Linkshänder Jannik Fromme und Andreas Kattenbaum geschickt in Position. Doch zwei Aktionen von Arne Grabowski auf der Tarner-Position bescherten der TG das 6:5.

Hesselteich hielt bis zum 8:8 dagegen, aber die Hörster Flügelzange Kaiser/Schuster sorgte zum 10:8 wieder für ein Zwei-Tore-Plus, das Luca Borutta vom Kreis nach schöner Ballstafette zur ersten Drei-Tore-Führung ausbaute. Die Hesselteicher hatten mehrfach Alu-Pech, verschliefen dann eine Einzelaktion von TG-Linksaußen Heiko Schuster und kassierten per Siebenmeter das 8:12 (27.). Bis fünf Sekunden vor der Pause waren die Torhüter kein Faktor gewesen. Dann trat Matthias Höppner auf den Plan, parierte gegen Stutzki und Schuster zweimal glänzend, hielt die Spvg. mit dem 11:13-Halbzeitstand im Spiel.

Spvg. hält lange dagegen

Grabowski brachte die Hörster per Sprungwurf-Treffer in Unterzahl nach dem Wechsel 14:11 nach vorn und übernahm auch in der Folgezeit Verantwortung. Zum 16:13 bezwang der Rechtshänder Keeper Höppner von der anderen Rückraum-Halb-Position. Aber die abstiegsbedrohten Gäste ließen sich nicht abschütteln. Ab der 40. Minute übernahm Coach Dennis Laumann die Mittel-Position im Rückraum und leitete gleich Jannik Mittendorfs Tor zum 15:17 ein.

Auf der Gegenseite setzte ein Youngster den nächsten Wirkungstreffer: Lukas Burstädt klaute mit schnellen Beinen beim Hesselteicher Gegenstoß den Ball und bediente Heiko Schuster zum 19:15. Zwei Hörster Zeitstrafen in Folge nutzte Hesselteich zum 19:20-Anschluss und leitete einen offenen Schlagabtausch ein. Aber »zwei Minuten« gegen Laumann (53.) nutzte Grabowski zum 24:22, Pascal Kaiser erhöhte in Überzahl von außen auf 25:22 (55.). Als Grabowski nach zwei Hesselteicher Ballverlusten das 26:22 besorgt hatte, war die Partie gelaufen (57.).

»Wenn er mit Schwung kommt und sich etwas zutraut, ist er stark: Das war heute Extraklasse«, lobte Christian Blankert seinen besten Torschützen. Der TG-Coach weiter: »Immer wenn es eng wurde, haben wie uns reingekämpft. Die Mannschaft – gerade die Jungen – hat die richtige Mentalität bewiesen.« Die attestierte auch Dennis Laumann seinen Jungs: »Aber wir haben die Rückraumwurfgewalt nicht in den Griff gekriegt. Ob gegen unsere 5-1 in Hälfte eins oder die Variante nach der Pause: Hörste hatte immer Lösung. 28:23 ist aber zu hoch.«

Namen & Fakten

TG Hörste: Krause (43.-60.), Lüdorff (1.-43.); Kaiser (3), Schuster (4), Stutzki (5), Barrelmeyer, Borutta (3), Lepper, Hagemann (2), Grabowski (8), Burstädt, Tarner (3/3).

Spvg. Hesselteich: Höppner (25.-60.) , Latussek (1.-25.); Stöwe (3), Hoffmann, Jo. MIttendorf (1), Fromme (3), Ja. Mittendorf (3), Twelkemeier (2), Henselewski (3), Laumann (1), Kattenbaum (7).

Zuschauer: gut 250.

Siebenmeter: Hörste 3/3 (alle verwandelt), Hesselteich 1/0. Zeitstrafen: 3:4

Stationen: 3:1, 4:5 (14.), 7:7, 9:8 (20.), 12:8 (27.), 12:10 (29.), 13:10, 13:11 - 16:13 (38.), 19:15 (43.), 20:19 (47.), 23:21 (51.), 26:22 (57.).

So geht es weiter: TGH Fr., 15. Februar, 20 Uhr Brockhagen (A), Spvg. Sa., 16. Februar, 18 Uhr Kinderhaus (H).