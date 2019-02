Von Stephan Arend

Halle/Versmold (WB). Im Endspiel um die Westfalenmeisterschaft stehen sich am 9./10. März Tennispark Versmold und TC Blau-Weiß Halle gegenüber. Die beiden Altkreisnachbarn sicherten sich am letzten Spieltag den Gruppensieg. Während Halles erste Damen-Mannschaft mit weißer Weste ins Finale um die Westfalenmeisterschaft geht, wird auch die Reserve der Blau-Weißen in der nächsten Saison in der höchsten Spielklasse antreten.

Herren-Westfalenliga, Gruppe 1: Blau-Weiß Halle - Bielefelder TTC 5:1 (3:1). Drei glasklare Einzelsiege des Haller Spitzentrios Lennart Zynga, Justin Eleveld und Christopher Koderisch stellten die Weichen auf Platz eins und auf Finaleinzug. »In wichtigen Spielen sind wir noch einen Tick besser. Zudem haben wir einen Heimvorteil. Der neue Teppich im Sportpark ist unser bester Belag«, sagte Mannschaftsführer Christopher Koderisch. Die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. BTTC trat ohne Spitzenspieler Louis Weßels (ATP 465) an. Dieser arbeitet ab sofort in der Haller Breakpointbase an seiner Profikarriere. Neben Jan de Witt-Schützling Nikoloz Basilashvili (ATP 22) zählt seit kurzem in Matthew Ebden (ATP 45) ein weiterer Top 50-Spieler zur Base.

Ergebnisse: Lennart Zynga - Kevin Kaczynski 6:4/6:4, Justin Eleveld - Jannik Rother 6:0/6:2, Christopher Koderisch - Felix Steen 6:0/6:2, Maxi Friese - Dinko Panzic 6:7/6:4/6:10; Koderisch/Eleveld - Kaczynski/Rother 6:3/Aufgabe, Zynga/Kolowrat - Ptasinski/Steen 6:2/6:4.

Herren-Westfalenliga, Gruppe 2: TC Blau-Weiß Halle II - TC GW Paderborn 2:4 (1:3). Obwohl die Gastgeber schon vor dieser Partie abgestiegen waren, gewannen sie zwei Partien. Aufgrund des Versmolder Sieges muss sich Paderborn trotz des Erfolges mit Gruppenplatz zwei begnügen.

Ergebnisse: Tom Clavel - Karlo Cubelic 5:7/3:6, Johannes Kolowrat - Philipp Scholz 1:6/3:6, Timo Frisch - Fabian Frank 6:1/6:0, Tim Müller - Henrik Rodenbüsch 5:7/1:6; Clavel/Müller - Cubelic/Rodenbüsch 2.6/1:6, Frisch/Kolowrat - Scholz/Frank 6:2/6:4.

TC Iserlohn - Tennispark Versmold 2:4 (2:2). Der Tennispark sicherte sich ohne Marvin Netuschil (Schulter-Probleme) dank seiner Doppelstärke den Gruppensieg. Neuzugang Luca Gelhard feierte dabei ein starkes Debüt. Wo das Finale gegen Halle stattfindet, ist noch nicht entschieden.

Ergebnisse: Jordi Walder - Johann Willems 6:4/6:4, Jim Walder - Luca Gelhard 2:6/0:6, Robin Sanz - Laurentiu Erlic 6:4/6:3, Maximilian Kamp - Benjamin Fitzon 3:6/3:6; Walder/Walder - Willems/Gelhard 4:6/2:6, Sanz/Kamp - Erlic/Fitzon 2:6/2:6.

Damen-Westfalenliga: Tennispark Bielefeld - TC Blau-Weiß Halle 1:5 (1:3). Mit blütenweißer Weste gehen die Blau-Weißen nächsten Samstag in das Endspiel um die Westfalenmeisterschaft bei Union Münster. Ein Punkt würde dann reichen, um den Titelverteidiger zu entthronen und den Titel zu holen. In Bielefeld ließ Halle nichts anbrennen, zumal Tennispark-Spitzenspielerin Maren Sundermeier angeschlagen war und im Einzel wie Doppel nach dem ersten Satz aufgab.

Ergebnisse: Maren Sundermeier - Anna-Lena Linden 2:6 Aufgabe, Johanna Meier - Luisa Meyer auf der Heide 5:7/2:6, Lea-Katharina Jacob - Derya Turhan 4:6/4:6, Kira Kastigen - Lisa Halfmann 6:4/6:3; Sundermeier/Meier - Linden/Turhan 1:6 Aufgabe, Jacob/Kastigen - Meyer auf der Heide/Halfmann 4:6/6:4/11:13.

Damen-Verbandsliga: TC Kaunitz - TC Blau-Weiß Halle II 2:4 (2:2). Die junge Haller Mannschaft machte mit diesem Auswärtssieg den Aufstieg perfekt. Somit spielen die Blau-Weißen in der nächsten Saison erstmals mit zwei Teams in der Westfalenliga. Bevor gejubelt werden durfte, machten es die Gäste überraschend spannend. Der Aufstieg hing bei einem 0:2-Zwischenstand am seidenen Faden. Doch Halles Spielerinnen behielten die Nerven und profitierten auch davon, dass Kaunitz’ Nummer eins Lena Heidenreich nicht spielen konnte.

Ergebnisse: Lena Heidenreich - Tanja Klee 0:6/0:6 (kampflos), Kathrin Mocek - Rieke Gillar 6:4/6:4, Kerstin Heppe - Indira Schmerling 2:6/0:6, Sina Brinkhaus - Lisa Staubach 7:6/7:6; Mocek/Heppe - Klee/Staubach 4:6/5:7, Brinkhaus/Scholz - Gillar/Schmerling 0:6/1:6.