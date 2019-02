Halle (WB/guf). Christian Blankert muss beim Handball-Landesligisten TG Hörste aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend sein Traineramt niederlegen. Bis auf Weiteres springt Ex-Coach Thomas Lay ein. Darüber hat der Tabellenzweite am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung informiert.

Anfang der Woche wurde den Spielern mitgeteilt, dass es Christian Blankert derzeit nicht möglich sei, die Mannschaft zu betreuen. Der ehemalige Hörster Trainer Thomas Lay, der die TGH-Equipe bereits erfolgreich gecoacht und in die Verbandsliga geführt hat, stellt sich zur Verfügung und wird vom heutigen Mittwoch an das Training übernehmen. »Wie lange dies der Fall ist, hängt von Christians Genesung ab. Derzeit geht der Verein von einer Übergangszeit von mehreren Wochen aus«, teilt die TG Hörste mit.

»Christians vorübergehender Ausfall stellt die TG Hörste nach einem bisher sehr guten Saisonverlauf unzweifelhaft vor eine schwierige Situation«, sagt der Sportliche Leiter Thomas Wöstmann. Das Wichtigste sei jedoch: »Die TG Hörste wünscht Christian alles Gute dafür, dass er schnell wieder gesund wird und bald wieder mit viel Power und Engagement seine hohe menschliche und sportliche Kompetenz bei der TG einbringen kann.«

Aufgabe in schwieriger Situation übernommen

Mit Blick auf den Kampf um den Verbandsliga-Aufstieg (die TG rangiert nur zwei Minuspunkte hinter Spitzenreiter Brockhagen) glauben die Hörster, in Thomas Lay den richtigen Mann für die Vertretung gefunden zu haben. Thomas Wöstmann: »Thomas kennt einerseits Teile der Mannschaft und den Verein aus seiner Zeit bei der TG gut und hat andererseits eine hohe sportliche Kompetenz, um das Steuer in voller Fahrt zu übernehmen.« Die TG sei Lay sehr dankbar, dass er in schwieriger Situation die Aufgabe übernehme. Thomas Lay hatte nach seiner Hörster Zeit bis Ende der vergangenen Saison erfolgreich den Oberligisten SF Loxten gecoacht und ist dort seit dem vergangenen Frühjahr ohne offizielles Amt in der sportlichen Leitung tätig.