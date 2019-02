Von Dirk Heidemann

Harsewinkel (WB). Der Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga Westfalen spitzt sich neun Spieltage vor Saisonende immer mehr zu. Am Freitagabend hat die TSG Harsewinkel ab 20 Uhr nicht nur die Chance, erstmals in dieser Saison die Abstiegsplätze zu verlassen, sie kann den Gegner FC Schalke 04 ebenfalls mit in den Tabellenkeller ziehen.

12:22 Punkte stehen auf dem Knappen-Konto, Harsewinkel kommt wie der SuS Oberaden und Schlusslicht TuS Möllbergen auf 8:26 Zähler. »Dennoch sind wir wieder der absolut krasse Außenseiter. Ich werde den Teufel tun, mich jetzt hierhin zu stellen und zu sagen, dass wir Schalke schlagen werden und müssen«, bemerkt TSG-Trainer Manuel Mühlbrandt mit Blick auf das Hinspiel.

18:39 – im Hinspiel setzte es die höchste Saisonpleite

Da kassierte seine Mannschaft beim 18:39 die bislang höchste Saisonniederlage. Doch die hatte ihre Gründe. Kapitän Sven Bröskamp fehlte verletzt, Florian Bröskamp wurde nach nur sechs Minuten ausgeknockt und schied mit einer Gehirnerschütterung aus.

Pikantes Detail: Foul an »Flo« Bröskamp aus Video geschnitten

Pikant: Im Video, dass die Schalker anschließend auf die für alle Oberligavereine zugängliche Plattform ins Internet stellten, ist die Szene mit dem ungeahndeten Foul an »Flo« Bröskamp herausgeschnitten. Zudem war im Hinspiel auch Nikola Krspogacin noch nicht dabei, der erst eine Woche später von der HSG Gütersloh verpflichtet wurde. »Wir waren damals leicht auszurechnen und haben Konter um Konter kassiert«, erinnert sich »Mühle« an die Klatsche mit 21 Toren Differenz: »Dieser Stachel sitzt immer noch tief.«

Verständigung: Ohne Stand-bye-Jungs den Klassenerhalt schaffen

Auffällig: Mit Stefan Honerkamp, Renee Hilla und Sebastian Dreiszis wirkten »auf Schalke« drei Akteure mit, auf die die TSG jetzt nicht mehr zurückgreift. »Wir haben uns zu Beginn des Jahres darauf verständigt, dass es die Mannschaft mit Perspektive, also ohne die Stand-bye-Jungs, schaffen soll. Das scheint zu funktionieren, alle vier Spiele konnten besser gestaltet werden als in der Hinserie«, so Mühlbrandt. Zuletzt gelangen den Harsewinkelern gar zwei Siege am Stück, entsprechend groß ist die Euphorie.

»Einige müssen sogar ein bisschen ausgebremst werden, damit sie nicht überdrehen«, sagt der Coach, klammert das eigene Heimpublikum dabei aber strikt aus: »Ich bin brutal stolz auf unsere Zuschauer, der Hasenbau steht immer hinter der Mannschaft.«

TSG kann in kompletter Besetzung antreten

Diese kann Freitagabend in kompletter Besetzung antreten. Basis für den von Manuel Mühlbrandt zwar öffentlich nicht geforderten, für den Klassenerhalt aber immens notwendigen Sieg sollen die Tugenden sein, die die TSG Harsewinkel am vergangenen Sonntag beim überzeugenden 32:23-Auswärtssieg in Ferndorf zeigte: Kampf, Biss, Wille und Leidenschaft.