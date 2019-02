Malik St. Claire reißt die 650 Zuschauer im Hasenbau am Freitagabend immer wieder zu Begeisterungsstürmen hin, hier scheitert der Linksaußen und Gegenstoß-Spezialist der TSG Harsewinkel aber am guten Schalke-Keeper Fabian Zindel. Foto: Henrik Martinschledde

Von Dirk Heidemann

Harsewinkel (WB). Binnen zwei Wochen hat die TSG Harsewinkel ihre Chancen auf den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga deutlich erhöht. Vor 650 begeisterten Zuschauern im rappelvollen Hasenbau bezwang die TSG am Freitagabend den FC Schalke 04 mit 27:23 (11:10) und feierte den dritten Sieg in Serie.