Von Dirk Heidemann

Harsewinkel (WB). Zumindest für einen Spieltag mutiert die zur Männermannschaft gewordene TSG Harsewinkel in der Handball-Oberliga wieder zu einer Schülermannschaft. Der »Wandertag« beschert am Sonntag (17 Uhr) einen Ausflug zum Tabellenführer LIT Tribe Germania.

»Hinfahren und Lernen«, schreibt Oberlehrer Manuel Mühlbrandt seinen Pennälern ins Hausaufgabenbuch und erhofft sich im Hinblick auf die deutlich wichtigeren Partien für den auf Tabellenplatz zwölf trotz der drei Siege in Serie weiterhin akut abstiegsgefährdeten Aufsteiger einen entsprechenden Effekt. »Fünf weg oder Geld zurück«, zitiert »Mühle« den Slogan eines bekannten Nachhilfe-Anbieters.

»Die Rollen sind mehr als klar verteilt.«

Die TSG will LIT vor Aufgaben stellen und gleichzeitig versuchen, die Aufgaben zu lösen, die der Spitzenreiter den Harsewinkelern stellt. »Die Rollen sind mehr als klar verteilt. Chancen auf Bonus-Bonus-Bonus-Punkte bestehen nur, wenn LIT uns auf die leichte Schulter nimmt«, meint Manuel Mühlbrandt, der eher am darauffolgenden Freitag im Derby gegen die Sportfreunde Loxten (20 Uhr) eine Überraschung wittert: »Dann spielen wir erstens zu Hause und müssen zweitens vorher nicht anderthalb Stunden im Bus sitzen.«

Warum aber ist LIT, in der Vergangenheit immer schon vorne dabei, in dieser Saison eigentlich so stark und führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf den selbst ernannten Topfavoriten TSG A-H Bielefeld sowie den ASV Hamm II an? »Weil sie eine andere Qualität reingebracht haben«, sagt Manuel Mühlbrandt. Während die Spielgemeinschaft der vier Vereine TV Germania Nordhemmern, RSV Westfalia Mindenerwald, TuS Südhemmern und VfB Holzhausen II in der Vergangenheit ausschließlich auf Eigengewächse aus der Umgebung gesetzt hatte, wurde die Mannschaft vor dieser Saison mit externen, etablierten Kräften verstärkt, die ein gesundes Maß an Erfahrung mitbringen.

Kompletter Kader reist nach Nordhemmern

Der ehemalische lettische Nationalspieler Evars Klesniks (zuvor HSG Wetzlar) führt die Mannschaft, vom Drittligisten GWD Minden II kam Jannik Oevermann. Im Windschatten dieser Routiniers entwickelten sich auch die zuvor schon für LIT aktiven Akteure wie Jannik Gartmann weiter, da auch im Training nun eine höhere Qualität vorhanden ist.

Entwicklung ist auch das Stichwort für die TSG Harsewinkel, die mit dem kompletten Kader in die Sporthalle der Grundschule Nord nach Hille-Nordhemmern reisen wird. Diese soll über die Saison hinaus anhalten. Mühlbrandt verhehlt nicht, dass die drei jüngsten Siege die Attraktivität der TSG bei potenziellen Neuzugängen gesteigert hat. »Viele wollen aber die Oberliga als Bühne nutzen. Und die können wir eben noch nicht garantieren«, braucht es bezüglich der weiteren Personalplanungen noch etwas Geduld.