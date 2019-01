Von Christian Bröder

Rheda-Wiedenbrück (WB). Einen Tag vor dem Start der 25. Auflage des vereinseigenen Hallenturniers um den Hohenfelder-Cup und 43 Tage vor Wiederbeginn der Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga West mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmunds U23 am 16. Februar nimmt der SC Wiedenbrück am Freitagnachmittag die Vorbereitung auf.