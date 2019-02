Nach nur zwei Minuten hat Kamil Bednarski bereits den Führungstreffer für den SC Wiedenbrück auf dem Fuß, in dieser Szene verzieht der Winter-Neuzugang aber noch knapp. Besser macht es Bednarski in der 44. Minute, als er zum 1:0 trifft. Foto: Daniel Bremehr

Von Dirk Heidemann

Die Dortmunder traten ohne Verstärkungen aus dem Bundesligakader an, spielten ab der 64. Minute in Unterzahl und erwischten einen ganz schwachen Tag. Der SCW trat über weite Strecken der Partie dominant auf, vergab aber Möglichkeit um Möglichkeit. Die Quittung: In der Tabelle hat sich nichts getan, die Wiedenbrücker kleben auf Abstiegsrang 16 fest und konnten den punktgleichen 1. FC Kaan-Marienborn (1:1 beim SC Verl) nicht überholen.

" „Ich habe 8:3 Chancen für uns gezählt, daher hätten wir das Spiel gewinnen müssen.“ Björn Mehnert "

»Ich habe 8:3 Chancen für uns gezählt, daher hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Aber wir haben bei einer Topmannschaft der Regionalliga einen Punkt geholt«, schwankte SCW-Trainer zwischen Enttäuschung und Zufriedenheit: »Die Körpersprache war gut. Wir haben nicht nur gekloppt, sondern auch Fußball gespielt. Meine Mannschaft war spielbestimmend, das stimmt mich positiv.« Anstatt der eigentlich zwingenden Punkte zwei und drei steckte sich Mehnert nach der Pressekonferenz immerhin ein Snickers und ein Twix in die Tasche.

Erster Durchgang wird komplett vom SCW bestimmt

Der erste Durchgang wurde komplett von den Gästen bestimmt. »Eine der besten ersten Halbzeiten in dieser Saison«, übertrieb Vorstandsmitglied Alexander Brentrup zur Pause ein wenig, in der Tat hätte der SCW aber mehr Tore erzielen müssen als nur das 1:0 durch Kamil Bednarski (44.). Bednarski (2.) und Oliver Zech (27./35.) ließen Top-Gelegenheiten aus, zudem wäre Luca Kilian nach einer flachen Hereingabe von Daniel Brinkmann (38.) beinahe ein Eigentor unterlaufen. Die Bewertungen aus dem BVB-Lager nach 45 Minuten reichten von »schlimm« über »Katastrophe« bis hin zu »Frechheit«.

Konate wirft sich in einen Schikowski-Schuss

Aus dem Nichts fiel kurz nach Wiederbeginn der Ausgleich durch Mory Konate (53.), da im Anschluss an einen Freistoß die zuvor klar besprochene Zuteilung nicht eingehalten wurde. Wer der »Sündenbock« war, wollte Björn Mehnert nicht verraten. Sein Team schüttelte sich aber nur kurz und drängte auf die erneute Führung, die Bednarski vergab – der Stürmer scheiterte am stark parierenden BVB-Keeper Eric Oelschlägel (59.). Wenig später jagte Brinkmann einen Freistoß aus 17 Metern zentraler Position rechts am Tor vorbei (63.), dann sah Kilian Gelb-Rot (64.). Beinahe hätte der plötzlich mutterseelenallein vor Marcel Hölscher stehende Joseph Boyamba die Partie komplett auf den Kopf gestellt (69.), doch der Dortmunder verzog. Zum BVB-Held wurde schließlich Mory Konate, der sich in der 89. Minute in einen Schuss von Patrick Schikowski warf – Oelschlägel wäre in dieser Szene machtlos gewesen.