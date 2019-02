Von Dirk Heidemann

Rheda-Wiedenbrück (WB). Der Angst vor dem Abstieg in die Fußball-Oberliga greift beim SC Wiedenbrück immer mehr um sich. Es ist am Samstag nicht die 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Spitzenreiter Viktoria Köln, die bei den Verantwortlichen des Regionalligisten die Sorgen größer werden lässt. Es sind vielmehr die Ergebnisse der Konkurrenz und die Tatsache, dass Abwehrchef Robin Twyrdy gegen die Viktoria seine zweite Rote Karte in dieser Saison sieht und als Wiederholungstäter wohl sechs Wochen gesperrt wird.

" „Wir dürfen nicht auf die anderen schauen und haben es noch in der eigenen Hand.“ Björn Mehnert "

»Ab jetzt gilt’s«, blickt Trainer Björn Mehnert bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff nach vorne. Die kommende Auswärtsaufgabe in der Meisterschaft am 9. März bei der SG Wattenscheid 09, die mit 26 Punkten den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, ist für den auf den vorletzten Rang abgerutschten SCW (20 Punkte) ein kleines Endspiel. »Wir dürfen nicht auf die anderen schauen und haben es noch in der eigenen Hand«, ist Mehnert um Ruhe in den eigenen Reihen bemüht.

Topteam Köln: Kamil Bednarski räumt einen Klassenunterschied ein

Im zweiten Bonusspiel nach dem 1:1 bei der U23 von Borussia Dortmund reichte es für die Wiedenbrücker gegen den souverän auftretenden Tabellenführer aus der Domstadt diesmal nicht für Zählbares. Die Aussage von Viktoria-Trainer Patrick Glöckner, sein Team habe noch »extrem Luft nach oben« und werden sich weiter steigern, klingt wie eine Drohung in Richtung der Konkurrenz, die allerdings längst abreißen lassen muss. Der SV Rödinghausen hat als Zweiter zehn Punkte Rückstand auf das Kölner Ensemble. »Wir haben mit unseren Mitteln versucht, dagegenzuhalten. Aber uns ist von der ersten Minute an nicht viel eingefallen. Wenn man ehrlich ist, dann waren wir chancenlos. Das war ein Klassenunterschied«, räumt SCW-Stürmer Kamil Bednarski ein.

Torwart Hölscher bewahrt SCW vor der Pause vorm Rückstand

Dabei hält seine Mannschaft die Partie lange offen. Marcel Hölscher bewahrt den SCW mit zwei Glanztaten gegen Simon Handle (21./rechte Hand) sowie Mike Wunderlich (23./linker Fuß) zweimal vor einem Rückstand, doch auch die Gastgeber haben ihre Chancen. Einmal steht Patrick Schikowski hauchdünn im Abseits, dann verfehlt Yannick Geisler aus der Distanz nur knapp das Tor (40.). Der Schubser von Sebastian Wimmer im Strafraum gegen Bednarski (31.) ist zumindest diskutabel, wenngleich selbst Björn Mehnert in dieser Szene keinen Elfmeter gegeben hätte.

Doppelschlag zerstört jede Hoffnung, Twyrdy sieht die Rote Karte (77.)

Zu Beginn des zweiten Durchgangs scheint es, als habe der SCW alles im Griff. Doch ein Doppelschlag (55./57.) zerstört alle Hoffnungen auf einen weiteren Bonuspunkt. Viktoria Köln lässt in der Folge hinten nichts mehr zu und verzichtet generös auf weitere Offensivaktionen. So schmerzt der Platzverweis von Robin Twyrdy, der nach einem eigenen Ballverlust im Mittelfeld Mike Wunderlich völlig unnötig von hinten in die Beine tritt (77.), am Ende mehr als die verdiente Niederlage. »Einem Spieler mit seiner Erfahrung darf so etwas nicht passieren«, stellt Mehnert klar.

Statistik: SC Wiedenbrück - Viktoria Köln 0:2 (0:0)

SC Wiedenbrück: Hölscher - Latkowski (78. Schaal), Twyrdy, Duschke, Wallenborn - Zech, Geisler - Hüsing (73. Andreas), Brinkmann (64. Loheider), Schikowski - Bednarski.

Viktoria Köln: Patzler - Koronkiewicz, Wimmer, Willers, Lang - Backszat - Holzweiler (68. Gottschling), Wunderlich (81. Musculus), Saghiri, Handle (37. Derflinger) - Bunjaku.

Schiedsrichter: Kevin Domnick (Duisburg).

Zuschauer: 595.

Rote Karte: Robin Twyrdy wegen groben Foulspiels (77.).

Gelbe Karte: Zech (65.).

Ecken: 3:0 (1:0).

Die Tore

• 0:1 Albert Bunjaku (55.). Nach einem Einwurf läuft Mike Wunderlich über die rechte Seite mit dem Ball bis zur Torauslinie und flankt auf den ersten Pfosten. Dort steht Bunjaku und befördert die Kugel aus kurzer Distanz unter die Latte, Marcel Hölscher ist mit der Hand noch dran.

• 0:2 Steffen Lang (57.). Mike Wunderlich tritt aus 30 Metern halblinker Position einen Freistoß in den Strafraum. Lang gibt dem Ball, der neben dem linken Pfosten einschlägt, mit dem Kopf die entscheidende Richtungsänderung.