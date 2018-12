Von Markus Nieländer

Mit 331 Finishern verbuchten die Rietberger trotz der Konkurrenz mit dem Borgholzhausener Weihnachtscross am Sonntag einen neuen Teilnehmerrekord und knackten erstmals die Marke von 300 Teilnehmern. Zudem hatten die Rietberger endlich mal wieder Glück mit dem Wetter. Bei winterlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt blieb es aber trocken und das lockte die Zuschauer in Scharen an die fünfmal zu absolvierende Laufstrecke. »In der Organisation ist alles glatt gelaufen. Da hat jeder seinen Part und kennt mittlerweile die Abläufe«, freute sich Golembowski über einen entspannten Abend und eine perfekte Organisation. Zudem gab es von den Läufern viel Lob. »Das war ein wirklich schöner Lauf und tolle Atmosphäre mit den Fackeln und Zuschauern am Streckenrand. Das kenne ich so nicht«, sagte Sieger Till Grommisch, der von seinem Trainer und zwei Vereinskollegen auf den Lauf aufmerksam gemacht worden war.

Konkurrenz erkennt Überlegenheit von Grommisch an

»Ich wollte zum Jahresende noch einmal einen schnellen 10 km-Lauf laufen«, erklärte Till Grommisch nach seinem Start-Ziel-Sieg zufrieden. In 33:01 Minuten blieb der 19-jährige Essener nur 27 Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit und sieht sich bei seinem Umstieg von der Mittel- auf die Langstrecke auf einem guten Weg. »Im nächsten Jahr sind die Deutschen Meisterschaften über 10.000 Meter auf der Bahn mein Ziel«, so Grommisch. Die Überlegenheit des mehrfachen NRW-Meisters musste die Konkurrenz neidlos anerkennen. »Der Sieger war sofort weg. Aber ich bin auch zufrieden. Das war mein erster Lauf nach der langen Verletzungspause«, erklärte Michael Brand (35:16/Non-Stop-Ultra Brakel) im Ziel zufrieden. Ein Bänderriss im rechten Sprunggelenk und ein Muskelfaserriss in der linken Wade hatten den 36-Jährigen zurückgeworfen und zu einer Zwangspause gezwungen.

Zufrieden war auch Leif Erik Bleisch (36:20). Der 18-jährige Triathlon-Spezialist des 1. TriTeam des Gütersloher TV bestritt den Rietberger Adventslauf aus dem vollen Training heraus, nachdem er in der Vorwoche mit einer Erkrankung ausgefallen war. »Mein Trainer Hansi Böhme meinte, ich sollte mal einen Leistungs-Check machen«, so Bleisch im Ziel. Lange lief der Gütersloher in einer vierköpfigen Verfolgergruppe, die im Rennverlauf auseinanderfiel. Erst mit einem lang gezogenen Endspurt auf den letzten 400 Metern konnte Bleisch den Viert-Platzierten Marcel Bücker (36:22/Delbrück läuft) noch abfangen und seine persönliche Bestzeit um mehr als zwei Minuten verbessern.

Rodloff ruht sich im Windschatten aus

Bei den Frauen führte die gebürtige Rietbergerin Larissa Kniesburges (43:04 Minuten/Team Kraft) bis in die letzte Runde. Doch die spätere Siegerin Gudrun Rodloff (42:57/LG Hamm) hatte sich im Windschatten der 36-Jährigen ausgeruht. »Zum Schluss hatte ich keine Körner mehr. Ich bin im vergangenen Jahr einen Marathon gelaufen und danach nicht wieder fit geworden, weil ich danach verschiedene Muskelverletzungen hatte«, erklärte die 39-Minuten-Läuferin, die in Rietberg als Zweite und Dritte bereits zweimal auf das Treppchen gelaufen war. Dritte wurde Lisa Wiedemann (43:08/Björn Grass Running Team).