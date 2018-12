Daniel Wölke (hinten in der Mitte) versenkt einen Freiwurf gegen den TV Verl. »Er hat eine ganz andere Körpersprache gezeigt«, freut sich André Walke. Kai Günzel (vorne links) und Thiemo Ernst (2. von rechts) wollen an den Ball. Foto: Carina Teckentrup

Von Carina Teckentrup

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Bezirksliga-Basketballes des FC Stukenbrock haben am vergangenen Freitag ihre 53-Punkte-Klatsche wiedergutgemacht, die sie gegen die TG Herford erlitten haben. Mit 100:36 (28:9, 16:12, 24:6, 32:9) siegt das Team um André Walke gegen den TV Verl.

Der Trainer freut sich über den historischen Sieg im Kellerduell. »Das war der bisher höchste Wombatssieg und die bis dato höchste Punktzahl eines Spielers bei uns. Zudem ist es wirklich selten, dass alle Spieler punkten. Und wir haben auch noch nie gegen die Verler gewonnen«, lautet Walkes positive Bilanz. Dabei beginnt die Woche vor dem Spiel erst einmal mit Abmeldungen im Minutentakt: Moritz Pohlmann (Knieverletzung), Pascal Lideck, Sebastian Wanzke (Weisheitszahn-OP) und Sebastian Goebel (Vaterfreuden) müssen passen. So bleiben für das Spiel gegen das Schlusslicht zehn einsatzfähige Spieler übrig.

Defensive hellwach

Paul Dreßler, Michael Frerich, Thiemo Ernst, Daniel Wölke und Kai Günzel beginnen für den FCS. »Wir kamen gut ins Spiel und waren nur durch Fouls zu stoppen. Die Defensive war hellwach, wir waren körperlich präsent«, so der FCS-Coach begeistert. Dadurch können die Stukenbrocker ihrem Gegner immer wieder die Bälle abnehmen und auch direkt verwerten.

»Im zweiten Viertel gab es einige Minuten, in denen wir etwas selbstgefällig wurden und dem Gegner zu viel Raum ließen.« Das mündet postwendend in einem 8:0-Lauf der Verler. Eine Auszeit später ist der Fokus wieder geschärft und die Stukenbrocker punkten nach Belieben weiter. Es geht beim Stand von 44:21 in die Pause.

In der Halbzeit appelliert Walke: »Wir haben die Chance, uns für den bisherigen Saisonverlauf beim Publikum zu entschuldigen, und uns das Selbstverständnis und die Leichtigkeit zurückzuholen, die uns in der letzten Saison zum Aufstieg geführt hat.«

Wombats feuern weiter aus allen Rohren

Also feuern die Wombats weiter aus allen Rohren. Kurz vor Schluss liegt die 100-Punkte-Marke in Reichweite. Philip Snelting erzielt 15 Sekunden vor Ende den entscheidenden Dreier und die Halle steht Kopf.

»Der TV hat sich zu keinem Zeitpunkt des Spiels aufgegeben, die Verler haben mit jedem Angriff weiter gekämpft«, lobt Walke auch den Gegner. »Ich wollte nach dem schlechten Spiel gegen Herford ein Zeichen der Mannschaft – das habe ich deutlich bekommen. Mehr geht nicht. Der Sieg war unglaublich wichtig, aber dann auch noch mit so einem Spiel in die Winterpause zu gehen, ist auch mental extrem hilfreich«, freut sich der Trainer. »Wenn wir nur 50 Prozent von dem Schwung mit ins neue Jahr nehmen, werden wir uns aus der aktuellen Situation auch herausspielen.« Walke freut sich außerdem, dass alle Spieler punkten können. Dreßler gelingen sogar 40 Zähler.

»Paul hat ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Er wird immer noch besser.« Robin Formanski ist nach seiner Verletzungspause wieder dabei. »Schon spielen wir endlich wieder schneller. Man kann zu jedem Spieler in diesem Spiel etwas Positives sagen.« Zwei Wombats machen den Trainer aber besonders glücklich.

" „Philip hat hoffentlich mit dem entscheidenden Dreier seinen verloren geglaubten Wurf wiedergefunden.“ André Walke "

»Philip hat hoffentlich mit dem entscheidenden Dreier seinen verloren geglaubten Wurf wiedergefunden. Es freut mich wirklich sehr, dass er diesen Meilenstein für das Team erwirkt hat. Gegen Verl habe ich auch endlich wieder den Daniel Wölke gesehen, den wir von früher kennen. Das Selbstvertrauen ist wieder da. Die Körpersprache ist eine ganz andere als noch vor einigen Wochen.«

Zweiter Saisonsieg bringt Platz neun

Durch den zweiten Saisonsieg klettern die Wombats um einen Rang auf Platz neun. Nach der Winterpause geht es am 18. Januar wieder mit einem Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten TSVE Bielefeld 2 weiter. Die Wombats legen wie gewohnt um 20.30 Uhr in der Sporthalle am Hallenbad los.

FC Stukenbrock Wombats: Paul Dreßler (40 Punkte), Robin Formanski (17), Philip Snelting (12), Thiemo Ernst (9), Daniel Wölke (8), Hans-Werner Schapansky (4), Michael Frerich (4), Kai Günzel (2), Bleron Gela (2), Martin Lüke (2)