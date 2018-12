Von Carina Teckentrup

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Am ersten Tag der Stadtmeisterschaften, die der TTSV Schloß Holte-Sende ausrichtet, haben sich die Favoriten in den jeweils zwei Nachwuchs- und Herrenklassen durchgesetzt. Carlos Krieft krönt sich nach sechs Vizetiteln in der offenen Herrenklasse.

Schüler B: Bei den B-Schülern (Stichtag 1.1.2006) gab es zehn Teilnehmer – neun vom heimischen TTSV, einer vom FC Stukenbrock. In zwei Fünfer-Gruppen wurden im Modus Jeder-gegen-jeden die vier Halbfinalisten gesucht. In Gruppe eins setzte sich Jonas Schelesnikow im Spiel um Platz eins knapp mit 3:2 gegen Cedric Schulz durch. In Gruppe zwei behauptete sich Mika Quisbrock ohne Satzverlust als Erster vor Sam Louis Siek. Ins Endspiel zogen dann Schelesnikow (3:1 gegen Siek) und Quisbrock (3:0 gegen Schulz) ein. Hier lief der zweieinhalb Jahre jüngere Schelesnikow zur Höchstform auf und holte sich mit 3:0 die Stadtmeisterkrone. In der Partie um Platz drei gewann Schulz mit 3:1 über Siek.

Jugend: Mit vierzehn Teilnehmern, die alle vom TTSV kamen, war die Jugend-Klasse (Stichtag 1.1.2001) die größte Konkurrenz des Tages. Gespielt wurde in vier Gruppen, wobei die Erst- und Zweitplatzierten das Viertelfinale erreichten. Favorit Joel Schelesnikow ließ sich auf dem Weg ins Finale nicht aufhalten und besiegte erst Jahvis Noel Fiekens und anschließend Janis Rabsch. Marvin Sielhorst zog durch Siege über Nick Tanto und Silas Erichlandwehr ins Endspiel ein. Hier behielt der erst elfjährige Schelesnikow mit 11:5, 11:8 und 11:6 souverän die Oberhand und verteidigte so seinen Titel aus dem Vorjahr. Bronze ging an Silas Erichlandwehr, der sich mit 3:0 gegenüber Rabsch durchsetzte.

Herren C: In einem erlesenen Feld der Herren-C-Klasse (QTTR bis 1300) von sechs TTSV-Akteuren wurde jeder gegen jeden gespielt. Ungeschlagen blieb Johnas-Marvin Flören aus der sechsten Herrenmannschaft, der sich mit 5:0-Siegen und nur zwei Satzverlusten verdient zum Stadtmeister krönte. Im Rennen um Platz zwei wurde es dann zwischen den Youngster Tobias Krause und Joel Schelesnikow so richtig spannend. Beide Nachwuchscracks konnten drei Siege und zwei Niederlagen erspielen. Da Krause aber einen Satz besser war als Schelesnikow ging Silber hauchdünn an ihn. Das direkte Duell hatte Schelesnikow mit 3:2 gewonnen.

Herren A: In der offenen Klasse der Herren wurde bei zehn Spielern, die alle vom TTSV kamen, in zwei Gruppen gespielt. In Gruppe eins sicherte sich der erste TTSV-Vorsitzende Ricardo Brechmann durch einen 3:2-Erfolg über Waldemar Bartsch Platz zwei hinter dem ungeschlagenen Favoriten Carlos Krieft. In Gruppe zwei verpasste Favorit Peter Gerkens nach drei Niederlagen überraschend das Halbfinale. Den Gruppensieg holte sich Jan Kipshagen aus der Reserve vor Dennis Henkenjohann. Während Kipshagen seine gute Form bestätigte und mit 3:0 gegen Brechmann ins Endspiel einzog, musste Krieft ums Finalticket lange zittern. Gegen Teamkollege Henkenjohann musste er einen 0:2-Rückstand drehen und zwei Matchbälle abwehren. Im Finale blieb Krieft ohne Satzverlust und verwies Kipshagen somit auf Platz zwei. Nach sechs zweiten Plätzen seit 2006 war es damit der erste Stadtmeistertitel für Krieft in der offenen Herren-Klasse. Bronze holte sich Brechmann durch einen Fünfsatzerfolg über Henkenjohann.