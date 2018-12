Von Carina Teckentrup

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Mit einem Drei-Punkte-Gewinn hat sich der VfB Schloß Holte in die Winterpause der Volleyball-Landesliga verabschiedet. Die Mannschaft von Christina Ewers und Heidi Silex besiegt den Detmolder SV mit 3:0 (30:28, 25:15, 25:13) und überwintert so auf dem vierten Tabellenplatz.

Das Ziel, sich mit einem Sieg ein gutes Polster aufzubauen und sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen, erreicht der VfB am Ende der Partie. Doch zunächst geht es holprig los: die motivierten Ballsportlerinnen werden gleich beim ersten Ballwechsel gestoppt. »Bei einer unglücklichen Abwehraktion hat sich unsere Zuspielerin Lilli Grewe am Finger verletzt. Wir haben dann so gut wie möglich getapt, damit sie weiter spielen kann«, berichtet Spielerin Anke Bollmann. Der VfB findet allerdings nicht so richtig ins Spiel und verliert unkonzentriert einige Bälle. Auch ein Wechsel auf der Außenposition bringt keine Besserung. Detmold liegt vier Punkte vorne (20:24). Doch Grewe bringt mit ihren druckvollen Aufschlägen die Wende zum 25:25. Der VfB erkämpft sich immer wieder Satzbälle, doch erst beim 28:28 fällt die Entscheidung zum ersten Satzsieg für die Holterinnen.

Bollmann legt mit fulminanter Aufschlagserie Grundstein

Erleichtert und konzentriert treten sie zum zweiten Satz an. Bollmann legt mit einer fulminanten Aufschlagserie den Grundstein – das Team punktet durch gute Angriffe sowie die Abwehr und setzt sich mit 8:1 ab. Weitere kraftvolle Aufschläge halten den SV im Schach, sodass kaum Angriffe des Gegners zustande kommen. Den Satz lässt sich der VfB nicht nehmen und holt mit der 2:0-Führung den ersten Punkt.

»Detmold schien nach diesem Satz angeschlagen, wir waren dagegen kämpferisch«, freut sich Bollmann. Dank der Aufschläge von Linda Sudhölter, die für Stefanie Ehlebracht eingewechselt wird, erspielen sich die Holterinnen einen 6:1-Vorsprung. Nach und nach wächst das Polster auf bis zu 13 Punkte. »In den letzten Spielen haben wir solche Vorsprünge verspielt und den Gegner wieder aufgebaut. Das wollten wir dieses Mal nicht zulassen«, berichtet Bollmann. Das Vorhaben gelingt: mit 25:13 gewinnt der VfB auch den letzten Satz.

" „Wir haben souveräner gespielt als in den Vorwochen.“ Anke Bollmann "

»Wir haben souveräner gespielt als in den Vorwochen. Die Aufschläge waren ein wichtiges Mittel, um den Gegner unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen«, sagt Bollmann. »Ein großes Lob geht an unsere Zuspielerin Lilli, die das Spiel mit Schmerzen durchgezogen hat.« Mit 14 Punkten überwintert der VfB auf dem vierten Platz. Rang drei, den derzeit der VC Altenbeken-Schwaney besetzt, ist mit 16 Zählern in Schlagdistanz. Für den VfB geht im nach der Winterpause am 19. Januar gegen Tabellensiebten Telekom Post SV Bielefeld II weiter.

VfB Schloß Holte: Anke Bollmann, Lea Brock, Stefanie Ehlebracht, Pia Gonschorek, Lilli Grewe, Lena Stolle, Linda Sudhölter, Denise Uthe.