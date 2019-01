Von Carina Teckentrup

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Für die drei teilnehmenden Vereine aus Schloß Holte-Stukenbrock war in der Vorrunde des 6. Déjà-vu-Nightcups Schluss. In der Hövelhofer Krollbachhalle müssen der SCW Liemke, PSV Stukenbrock-Senne und FC Stukenbrock den TuS Sennelager und die Reserve des Gastgebers davon ziehen lassen.

Den Auftakt der städtischen Teams am Freitagabend macht der Polizei-Sport-Verein. Der B-Ligist tritt gegen den SC Espeln III an und gewinnt gegen den Gegner aus der Kreisliga C mit 5:1. Neben Tobias Osing (5.), der vom Bünder SV zu den Sennern kam, trifft Rückkehrer Justin Henderson (7.) für den PSV. Er wollte im Oktober beim Spiel gegen die SG Mantinghausen/Verlar einen Schiedsrichter angreifen und wurde daraufhin gesperrt. Der PSV trennte sich von ihm, begnadigte ihn aber wieder. »Er hat eine zweite Chance verdient«, sagt PSV-Spielertrainer Sebastian Räker. »Das Schiedsgericht hat eine verhältnismäßig milde Strafe verhängt. Das hat uns zu denken gegeben. Justin hat sich in der Zeit, in der er nicht gespielt hat, vorbildlich verhalten.«

Die weiteren Treffer gehen auf das Konto der Räker-Brüder Christian (8., 9.) und Sebastian (11.). Mit einem 3:3-Unentschieden gegen den späteren Gruppensieger TuS Sennelager und einer 4:1-Niederlage gegen die Reserve des Hövelhofer SV – beide aus der A-Liga – sammelt der PSV insgesamt vier Punkte. Das bedeutet Platz 3 in Gruppe 1 und das Aus in der Vorrunde. Sebastian Räker ist sicher: »Hätte unser Torwart gegen Sennelager nicht die rote Karte kassiert, wären wir weitergekommen. Wir haben ordentlich gespielt.« In Gruppe 2 bringt es A-Ligist SCW Liemke weiter: Platz 2 ist für die Truppe um Trainer Franz Smuga drin. Sie muss aber dem gleichklassigen SC GW Espeln II den Vortritt in die Endrunde lassen. Die Reserve des Gastgebers bleibt ungeschlagen und holt 9 Punkte – auch mit einem 2:0-Sieg gegen die Liemker, die zum ersten Mal beim Espelner Turnier dabei sind. »Das war eine unnötige und ärgerliche Niederlage für uns. Wir haben uns zu doof angestellt und wurden ausgekontert«, sagt Smuga. Seine Mannschaft verbucht einen 3:2-Sieg über SV BW Sande und gewinnt mit 6:1 gegen den FC Stukenbrock. »Gegen den FCS haben wir lange gebraucht, um in das Spiel zu kommen«, sagt Smuga.

Den Stukenbrockern gelingt noch der 1:1-Ausgleich (7.), dann legt die SCW-Tormaschinerie aber los. »Wir wollten mitspielen und haben offener gestanden. Ich hatte einige Spieler aus der dritten Mannschaft dabei. Man hat gemerkt, dass das Team nicht so eingespielt war«, sagt FCS-Trainer Siggi Wecker. Er war von 1998 bis 2015 Trainer in Espeln. »Es war ein tolles Event«, lobt Wecker den Ausrichter bei der ersten FCS-Teilnahme. Seine Mannschaft verlor mit 6:0 gegen Espeln II. »Wir haben verdient verloren.« Eine 1:3-Pleite steckt der FCS gegen Sande ein.

Im Endrunden-Duell gegen die erste Mannschaft des SC Espeln aus der A-Liga wiederholt Landesligist Hövelhofer SV seinen Vorjahrestriumph und gewinnt das Finale am Samstag mit 6:0.