Andreas Kelle, Karin Schweppe, Tessa Kunkel, Melanie Großeastroth, Jana Michael, Anna Kelle, Hans-Jürgen Brink und André Kraatz (von links) freuen sich schon auf die großen Aufgaben, die in der kommenden Sommersaison in der Westfalenliga auf sie warten.

Von Carina Teckentrup

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Vorbereitungen sind im vollem Gange: Die erste Damenmannschaft des FC Stukenbrock wird im Sommer erstmals in der Westfalenliga aufschlagen. Ein Grund zur Vorfreude auf ein tolles Tennisjahr am Kruskotten.

»Das ist wirklich etwas Besonderes«, freut sich Mannschaftsführerin Melanie Großeastroth. »Darüber kommt im Tennis nur noch die Regionalliga und dann schon die Bundesliga«.

Nach dem bemerkenswerten Aufstiegserfolg des letzten Jahres darf sich das Team in der Sommersaison mit renommierten Tennisklubs aus Dortmund, Bochum oder Bielefeld messen. Vereine, die auf bundesligaerfahrene Ranglistenspielerinnen oder sogar auf internationale Profispielerinnen zurückgreifen können.

Das Besondere beim FCS: Die ersten Damen sind eine gewachsene Mannschaft aus eigenen Talenten und Spielerinnen, die dem Verein schon lange verbunden sind und lukrative Angebote ausgeschlagen haben. Ein Team, das vom familiären Klubumfeld am Kruskotten und einem lebendigen Miteinander zwischen Jugend-, Hobby- und Leistungsspielern getragen wird.

»Umgekehrt profitiert der Verein natürlich auch vom Erfolg der Damen«, so Abteilungsleiter André Kraatz, »denn mit Westfalenligaspielerinnen zu trainieren, ist eine tolle Motivation für unsere Nachwuchstalente.« Auch FCS-Vorsitzender Hans-Jürgen Brink freut sich über das Stukenbrocker Aushängeschild, weiß aber, dass die Westfalenliga deutlich mehr Organisation, finanziellen Aufwand und viel Training bedeutet. Als Teammanager konnten die Tennisdamen Andreas Kelle gewinnen, mit Karin Schweppe wurde eine erfahrene Trainerin vom TC BW Halle verpflichtet.

Zum eigenen festen Spielerstamm gehören neben der 29-jährigen Großeastroth noch Tessa Kunkel (29), Anna Kelle (22) und Jana Michael (20). Großeastroth und Kunkel sind aktuell BWL-Doktorandinnen und haben 2016 als Lehrgangsbeste die höchste WTV-Trainerlizenz erworben. Auch Kelle und Michael geben neben ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin beziehungsweise Industriekauffrau Tennistraining.

»Die Mädels haben sich einiges vorgenommen«, so Teammanager Kelle. »Der Trainingsaufwand wird deutlich erhöht, ein intensives Trainingslager auf Mallorca ist bereits für April organisiert.«

Um gegen finanzstarke Großvereine bestehen zu können, geht es in der Westfalenliga allerdings nicht ohne personelle Verstärkung. Mit Natasha Zoric hat bereits eine ehemalige serbische Profispielerin ihren Einsatz zugesagt. Außerdem stehen die Verantwortlichen in Verhandlung mit einer jungen Russin, die aktuell an Position 750 der Einzelweltrangliste rangiert. »Ohne Unterstützung, können wir das nicht stemmen«, erläutern Andreas Kelle und Kraatz. Sie werben für ein Gemeinschaftsprojekt »FC Stukenbrock in der Westfalenliga« und suchen Sponsoren suchen. »Wir sehen viele Möglichkeiten für eine Win-Win-Situation wie kostenlose Schnupperkurse für Firmenmitarbeiter, Probetraining oder regionale Imagewerbung.«

Gelegenheit zum Austausch über die kommenden Aufgaben besteht beim traditionellen Neujahrsempfang der Tennisabteilung, der am kommenden Sonntag ab 11 Uhr in der Sporthalle Triebel stattfindet.

Der FCS-Vorstand freut sich darauf, mit allen Mitgliedern und Interessierten auf 2019 anzustoßen. Ein Jahr, in dem man sich im kleinen Stukenbrock auf großes Damentennis freuen darf.

Zeitgleich spielt die erste Damenmannschaft im Rahmen der Winterrunde gegen das starke Team des TSC Hansa Dortmund.