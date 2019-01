Von Carina Teckentrup

Der Aufstiegsaspirant ist eine harte Nuss für die Mannschaft um Trainer André Walke, die sie nicht knacken können. »Die Niederlage ist sehr hoch ausgefallen, aber phasenweise haben wir ein gutes Spiel gezeigt und uns nicht aufgegeben«, sagt Wombats-Co-Trainer Pascal Lideck.

Hans-Werner Schapansky, Sebastian Wanzke, Philip Snelting, Robin Formanski und Daniel Wölke gehen engagiert in die Partie und gestalten das Spiel in den ersten drei Minuten offen (4:4, 4. Minute). Dann erleben die Stukenbrocker den ersten Einbruch. Offensiv können sie den Bielefeldern nichts mehr entgegensetzen. Beim TSVE läuft es durch mehrere Ballverluste zwar auch nicht reibungslos, der FCS schafft es allerdings nicht, diese für sich zu nutzen. »Im weiteren Spielverlauf haben wir die spielerische Überlegenheit des TSVE gespürt, aber wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt«, berichtet Lideck. Mit einem 8:3-Lauf im zweiten Viertel verkürzen die Wombats zunächst ihren Rückstand (12:23, 13.) und kommen bis zur 15. Minute sogar auf 10 Punkte heran. Mit einem 12:0-Lauf unterbricht Bielefeld die FCS-Aufholjagd. Zum Ende können die Stukenbrocker nur noch den Rückstand auf 18 Punkte verkürzen.

Wie auch in den Vierteln zuvor erwischt der FCS auch im dritten Viertel wieder den besseren Start und legt mit 4:0 vor. Doch dann besiegeln die Bielefelder mit einem 28:4-Lauf die Niederlage der Wombats. »Das war aus unserer Sicht die schlechteste Phase des Spiels. Bielefeld war sehr konsequent in den Abschlüssen«, sagt Lideck. Mit 38 Punkten Rückstand (27:66, 29.) geht es für den Gastgeber ins Schlussviertel.

»Dem Team hat man den Rückstand nicht angemerkt. Keine gesenkten Köpfe, keine schlechte Stimmung. Wir wollten mit einem guten Gefühl aus dem Spiel gehen«, berichtet Lideck. Mit zwei Dreiern sorgt der FCS wieder für den besseren Start. Bis zur 38. Minute sind die Stukenbrocker um Ergebniskorrektur bemüht. »Leider kassierten wir zum Schluss noch einen 13:2-Lauf, der das Ergebnis wieder in die Höhe schraubte«, sagt Lideck. »Am Ende war es eine verdiente Niederlage, jedoch mit einer engagierten Leistung gegen ein Top-Team der Liga.« Die Wombats beenden die Hinrunde als Neunter mit zwei Siegen und acht Niederlagen. »Da ist für die Rückrunde noch mehr Luft nach oben«, findet Lideck.

Trainer Walke blickt optimistisch in die Zukunft. »Ehrlich gesagt war schon vorher klar, dass es nicht viel zu holen gibt. Aber wir haben Einsatz gezeigt und uns nicht aufgegeben. In der Rückrunde müssen wir Gas geben und ich bin guter Dinge, dass wir mehr als nur zwei Siege in der zweiten Hälfte holen.« Ärgerlich für die nächsten Spiele: Wanzke verletzt sich in der TSVE-Partie. Die Wombats haben schon am kommenden Freitag gegen den Tabellenvierten DJK Grün-Weiss Rheda Gelegenheit, ihre Statistik aufzubessern. Das Spiel findet um 20.30 Uhr in der Sporthalle am Hallenbad statt.

FC Stukenbrock Wombats: Philip Snelting 22 Punkte (1/3 Freiwürfe, 1 Dreier), Michael Frerich 7 (1 Dreier), Moritz Pohlmann 6 (1/2, 1 Dreier), Robin Formanski 4 (2/2), Daniel Wölke 4, Hans-Werner Schapansky 4 (0/1), Pascal Lideck 2 (0/1), Kai Günzel 2, Sebastian Wanzke, Enes Kaya, Marlon Fuchs.