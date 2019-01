Von Carina Teckentrup

»Nach der Trainings- und Spielpause sind wir hoch motiviert in den ersten Satz gegangen«, berichtet VfB-Spielerin Anke Bollmann. Doch es hapert zunächst: gute Abwehraktionen enden in Missverständnissen und der Ball fällt den Spielerinnen einige Male vor die Füße. Die Damen um das Trainergespann aus Heidi Silex und Christina Ewers brauchen lange um in das Spiel zu kommen.

Das nutzen die Bielefelderinnen um sich einen kleinen Vorsprung herauszuarbeiten. Im Verlauf des ersten Satzes entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel. Mit gezielten Aufschlägen erarbeiten sich die Holterinnen das 24:20 – Post erkämpft sich allerdings den 24:24-Ausgleich. Mit Glück und Nervenstärke baut der VfB Druck auf und gewinnt den Satz mit 27:25 nach einer knappen halben Stunde. »Wir haben nicht die Stärke der letzten Spiele gezeigt und mehr gegen uns als den Gegner gespielt«, sagt Bollmann.

Im zweiten Satz zeigen sich Stärken und Schwächen auf beiden Seiten, der VfB hat aber die Nase vorn und kann sich etwas absetzen. Mit dem 25:21-Satzgewinn holen sich die Holterinnen die 2:0-Führung und damit den ersten Punkt.

Dann beginnt der verflixte dritte Satz. Die Holterinnen wechseln das Zuspiel, brechen ein und können anfangs nicht an die Leistung der ersten beiden Sätze anknüpfen. Beim erkämpften 12:12-Ausgleich verliert der VfB den Anschluss. Die Bielefelderinnen, die im unteren Tabellendrittel stehen, sichern sich den Satz mit 22:25.

Nach dem Rückwechsel des Zuspiels beginnt der vierte Satz ausgeglichen. »Eine wenig spannende Phase, in der wir nur das Nötigste tun«, sagt Bollmann. Beim 9:9 wird Lea Brock auf der Mittelposition eingewechselt, um Druck aufzubauen – dieser Impuls sitzt. »Die vorherige Langsamkeit war wie weggeblasen und Feldmannschaft und Bank wacher«, freut sich Bollmann. Punkt für Punkt erarbeiten sich die VfB-Spielerinnen einen Vorsprung. Beim 18:14 schleichen sich Fehler in das Spiel der Bielefelderinnen ein. Die Holterinnen punkten mit druckvollen Aufschlägen und gewinnen den Satz nach etwa 20 Minuten mit 25:16. Der VfB erreicht damit sein Ziel, verdient sich drei Punkte und festigt nicht nur seinen Platz im oberen Drittel der Landesliga sondern verbessert sich mit nun 17 Zählern auch noch auf Rang drei. Allerdings hat der direkte VfB-Verfolger VC Altenbeken-Schwaney bei 16 Punkten noch ein Spiel weniger auf dem Konto.

»Das Ergebnis stimmt uns positiv. Mit dem Spielverlauf sind wir nicht ganz zufrieden. In vielen Spielabschnitten haben wir verhalten agiert. Erst im letzten Satz haben wir unsere Stärken aufblitzen lassen«, resümiert Bollmann. »Besonders positiv ist, dass unsere jüngeren Spieler zum Einsatz gekommen sind und Spielerfahrung sammeln konnten. Sie haben das alle gut gemeistert«, freut sich Bollmann. Auch am kommenden Sonntag visieren die Holterinnen eine Ausbeute von drei Zählern an. Im Christian-Dietrich-Grabbe-Gymnasium in Detmold treten die VfB-Damen gegen VoR Paderborn II an. Das Spiel gegen den Tabellensiebten beginnt um 12.15 Uhr.

VfB Schloß Holte: Larissa Barnstorf, Sandra Bauer, Anke Bollmann, Lea Brock, Stefanie Ehlebracht, Pauline Glomb, Pia Gonschorek, Lilli Grewe, Laura Schulz, Lena Stolle, Linda Sudhölter.