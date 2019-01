Von Carina Teckentrup

Der VfB hat unter Trainer Stefan Studtrucker ein hochkarätiges Programm vor den Füßen. Am Sonntag legen die Holter mit einem Test gegen den SC Vlotho los. Der Landesligist ist kein Unbekannter: In der letzten Saison begegneten sich die Teams im Ligageschehen. Aber nicht nur die Spiele verbinden die beiden Mannschaften.

»Ich treffe mit Holm Holger Hebestreit einen alten Kumpel wieder«, sagt Studtrucker. Er erwartet gegen den Abstiegskandidaten ein Duell auf Augenhöhe, dass sein Team gewinnen möchte. »Wir wollen an unserem Ehrgeiz und Willen arbeiten, da kommen höherklassige Gegner gerade recht«, sagt der 52-Jährige.

Neuzugang Berekat Oduncu im Einsatz

Schon am Dienstagabend ist mit dem TuS Tengern der nächste Landesligist an der Oerlinghauser Straße zu Gast. Es folgen noch Partien gegen die Reserve des SC Wiedenbrück aus der Bezirksliga und Landesliga-Aufsteiger FC Kaunitz. »Das sind Oberklasse-Gegner«, freut sich der VfB-Trainer. Er wird am Sonntag auch Neuzugang Berekat Oduncu einsetzen. »Jeder Spieler soll die Einheit so nutzen, wie es ihm gut tut«, nimmt Studtrucker auf gerade erst überstandene Krankheiten, Verletzungen und Pausen Rücksicht. »Berekat hat am Dienstag schon mittrainiert und etwas schwere Beine. Er bringt viele Qualitäten mit und ist wie sein Bruder Faruk ein ruhiger und bescheidener Typ«, sagt Studtrucker.

SW Sende startet Testspielreihe gegen den SC Verl III

Sein Kollege Jürgen Prüfer startet mit SW Sende schon am Samstagnachmittag in die Testspielphase. »Wenn es das Wetter und der Platz zulassen«, schränkt der SW-Trainer ein. Der erste Gegner des Sender Bezirksligisten ist die dritte Mannschaft des SC Verl, am kommenden Donnerstag steht der SC Waldeslust Liemke bei den Sendern auf der Matte. Dass auf die beiden A-Ligisten mit dem SV Spexard aus der Westfalenliga ein richtiger Kracher folgt, dient nicht etwa der langsamen Gewöhnung an den Spielbetrieb. »Das ist Zufall. Wir richten uns nach dem Gegner.« Mit A-Ligist TuS Senne 08 und Bezirksligist SC Bad Salzuflen enden die englischen Testwochen für die Sender.

Neuzugang Vella ist krank

Für die Partie gegen Verl gibt Prüfer kein Ziel aus. »Das dient alles nur dem Testablauf. Ich möchte nur die Jungs an den Start kriegen.« SW-Neuzugang Fabio Vella, der früher schon in der Sender Jugend gespielt hat und seinen ersten Auftritt bei den Stadtmeisterschaften hatte, ist krank. Sein Einsatz ist fraglich. »Soweit ist personell aber alles gut«, sagt Prüfer, der ansonsten keine weiteren Neuzugänge zu verzeichnen hat.