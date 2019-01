Von Carina Teckentrup

Auf dem Papier der Bezirksligatabelle ist das Spiel gegen die Wiedenbrücker am vergangenen Freitag ein Duell zweier punktgleicher Teams, doch die Partie hätte nicht einseitiger verlaufen können. Die erste Herrenmannschaft des TTSV wird auswärts beim Tabellenfünften mit einer 0:9-Niederlage abgestraft.

Bezirksliga: Schon alle drei Doppel verliert der TTSV I

Schon in den Doppeln haben Benjamin Synowski/Dennis Henkenjohann sowie Ricardo Brechmann/Nicola Hörndl mit 0:3 ohne richtige Chance das glasklare Nachsehen. Carlos Krieft/Peter Gerkens verpassen es in ihrem Doppel Satzbälle zur 2:1-Führung zu nutzen und verlieren so mit 1:3. In den Einzeln kommt letztlich nur das untere Paarkreuz für einen Sieg in Frage. Nach den Niederlagen von Gerkens (0:3), Krieft (1:3), Hörndl (0:3) und Synowski (1:3) sind es Henkenjohann und Brechmann, die beim Stand von 0:7 ihren Gegnern auf Augenhöhe entgegentreten.

" „Dass wir den 9:6-Überraschungssieg aus dem Hinspiel nicht wiederholen können, war uns schon fast klar. Dass wir jedoch nicht einen einzigen Ehrenpunkt holen, war dann aber doch erschreckend.“ Carlos Krieft "

Während sich Brechmann nach starkem Kampf im Entscheidungssatz mit 6:11 geschlagen geben muss, verspielt Henkenjohann eine klare 2:0-Führung mit 14:16 ebenfalls im fünften Satz. »Dass wir den 9:6-Überraschungssieg aus dem Hinspiel nicht wiederholen können, war uns schon fast klar. Dass wir jedoch nicht einen einzigen Ehrenpunkt holen, war dann aber doch erschreckend. Das können wir alle besser«, sagt Krieft. »Zum Glück war dies kein wichtiges Abstiegsspiel.« Mit 13:13-Zählern bleibt das Team trotzdem im Soll auf Platz fünf der Bezirksliga.

Am Freitag den TTC Paderborn III zu Gast

Am kommenden Freitag muss es dann zu Hause gegen den zwei Ränge tiefer stehenden TTC Paderborn III (10:16) aber zu einer gehörigen Leistungssteigerung der TTSV-Herren kommen. Hoffnungsträger ist dann erneut Spitzenspieler Metin Kaya. »Das Spiel wollen wir auf keinen Fall verlieren«, zeigt sich Krieft kämpferisch.

Kreisliga: TTSV II verlässt nach 9:2 die Abstiegsränge

Den Grundsatz haben sich scheinbar auch die Kreisliga-Herren des Vereins auf die Fahne geschrieben. Die TTSV-Reserve verlässt mit dem 9:2-Erfolg beim SV Spexard III die Abstiegsränge. Beim Tabellenschlusslicht kann das Team am vergangenen Mittwoch erneut auf Dennis Henkenjohann aus der ersten Herrenmannschaft zurückgreifen, so in Bestbesetzung antreten und den zweiten Sieg in Folge perfekt machen. Auch diese Partie verläuft – dieses Mal zur Freude der Holter – einseitig und ist nur bis zum 2:2 spannend.

Reserve reist am Freitag zum TSV Victoria Clarholz

Bis dahin gleichen die beiden Doppelsiege von Ricardo Brechmann/Jan Kipshagen (3:0) und Waldemar Bartsch und Jürgen Brechmann (3:2) die knappen Fünfsatz-Niederlagen von Dennis Henkenjohann/Maximilian Henze und R. Brechmann aus. Danach bleibt Henkenjohann (3:0, 3:1) mit zwei Siegen ungeschlagen, während seine fünf Mannschaftskollgen je eine Erfolg zum 9:2-Sieg beitragen. Durch den Kantersieg tauschen die Holter (9:17) mit dem TV Langenberg II (8:20) die Plätze und belegen nun den ersten Nichtabstiegsplatz. Am kommenden Freitag steht das Auswärtsspiel beim Fünften TSV Victoria Clarholz (12:14) an. »Auch hier ist ein Punktgewinn möglich«, sagt TTSV-Sprecher Krieft.