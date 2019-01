Von Carina Teckentrup

Der erste Treffer der Partie in der Sporthalle am Hallenbad gelingt dem Gastgeber. Daniel Papajewski trifft nach fast zwei Minuten zum 1:0. Danach gerät der Tabellenvorletzte zwar in Rückstand, aber nicht unter die Räder. Nach weiteren kämpferischen sieben Minuten lässt Henning Dirks die FCS-Fans mit dem Treffer zum 4:4-Ausgleich (9.) jubeln. Das gelingt nur Papajewski zum 5:5 (11.) noch einmal.

Stukenbrocker bleiben in Schlagdistanz

Obwohl sie ab diesem Zeitpunkt einem Rückstand hinterherlaufen, stecken die Stukenbrocker nicht auf und bleiben in Schlagdistanz. Zwischenzeitlich erspielt sich die HSG vier Tore Vorsprung (9:13, 24.). Kai Lamberts, Sascha Freier und Christopher Deittert verkürzen noch vor der Pause auf 12:15.

" „Wir nehmen den Kampf in der Rückserie an – vielleicht auch ein wenig gestützt durch die Leistung unserer Nationalmannschaft bei der WM.“ Klaus Hamel "

»Die Jungs wissen um die Tabellensituation. Sie wissen auch im die Hinserie, welche Punkte wir haben liegen lassen und dass wir unser Potenzial nicht ausgeschöpft haben«, sagt Hamel. »Wir nehmen den Kampf in der Rückserie an – vielleicht auch ein wenig gestützt durch die Leistung unserer Nationalmannschaft bei der WM. Das hat ein Fieber in der Szene entfacht«, sagt der FCS-Coach.

Coach freut sich über starke Trainingsbeteilung

Aktuell blickt er auf eine tolle Trainingsbeteiligung seiner Jungs. »Die Feinjustierung der Abläufe hat in den letzten Wochen gut funktioniert. Es klappt nur über die vollen 60 Minuten noch nicht zu 100 Prozent.« So auch nach der Pause. Nach dem Beginn der zweiten Spielhälfte gelingt dem FCS fast acht Minuten lang kein Treffer. »Die HSG hat sich cleverer in die Deckung gestellt. Das war letztendlich ausschlaggebend«, sagt Hamel. Denn so können die Gäste auf 12:18 (38.) davonziehen.

FCS muss ohne Torwart Björn Gohl auskommen

Deittert erlöst die mitfiebernden Zuschauer und der FC Stukenbrock kämpft sich nach und nach auf 17:20 (43.) heran. Zwar kann sich Lemgo noch einmal einen Sechs-Tore-Vorsprung (57.) erarbeiten – aber was zu Beginn funktioniert, klappt auch am Schluss: Dirks und Papajewski treffen in den letzten beiden Minuten und verkürzen den Abstand auf 23:27. Der FCS verliert somit die zweite Hälfte lediglich mit 11:12. »Das ist schon sehr gut gegen den Tabellendritten«, lobt Hamel. Und das, obwohl der Trainer auf seinen Torwart Björn Gohl verzichten muss und somit Nachwuchstorwart Jannis Grunwald auf sich alleine gestellt ist.

Samstag Gastspiel bei der HSG Altenbeken/Buke II

»Er stand unter immensem Druck und ist dem mehr als gerecht geworden«, zeigt sich Hamel zufrieden. »Wir haben dem Publikum ein kämpferisches Spiel geboten. Lemgo hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass sie es bei uns so schwer haben«, sagt der FCS-Trainer. »Den Schwung, Ehrgeiz und die Lust am Handball wollen wir in die nächsten Spiele mitnehmen und im Februar einige Punkte auf der Haben-Seite verbuchen«, gibt er als Ziel für die kommenden vier Spiele an. Am kommenden Samstag sind die Stukenbrocker bei der HSG Altenbeken/Buke 2 zu Gast. Das Hinspiel gegen den Tabellenelften verlor der FCS knapp mit 25:29. »Sie sind eine kleine Unbekannte, weil wir nicht wissen, wer für sie antritt.« Sicher ist: auf FCS-Seite werden der mit Knieproblemen kämpfende Stefan Hackstein und Sven Hädrich nicht auflaufen. »Sven legt sein Hauptaugenmerk auf seine Schiedsrichtertätigkeit und wird in der Rückserie nicht für uns spielen. Ich danke ihm sehr für die anderthalb Jahre, in denen er uns unterstützt hat.«

FC Stukenbrock: Jannis Grunwald – Sascha Freier (5 Tore), Kai Lamberts (4), Daniel Papajewski (4), Christopher Deittert (3), Jonathan Herrmann (2), Henning Dirks (2), Fabian Lamberts (1), Bjarke Edzards (1), Dennis Ehlebracht (1), Frederic Henrichs, Daniel Tanger, Thorsten Grunwald, Marcel Klose.